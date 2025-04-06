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Белорусская делегация участвует в мероприятиях 150-й ассамблеи Межпарламентского союза

06 апреля 2025 07:42
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Делегация Беларуси во главе с председателем Совета Республики прибыла в Узбекистан для участия в мероприятиях 150-й ассамблеи Межпарламентского союза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская делегация участвует в мероприятиях 150-й ассамблеи Межпарламентского союза-2

Сейчас ведутся общие дебаты Ассамблеи. 6 апреля у нашей парламентской делегации также запланирован ряд двусторонних встреч и участие в конференции парламентской сети движения неприсоединения, которая считается самой большой группой государств в мире после ООН. В ходе серии мероприятий, запланированных в эти дни в Ташкенте, представители порядка 180 государств не оставят без внимания такие жизненно важные темы, как снижение уровня бедности, защита прав человека, достижение гендерного равенства, развитие науки и технологий.

# Международное сотрудничество

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