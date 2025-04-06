Как на белорусских шинах рассекали по льду Байкала со скоростью 200 км/ч? Рассказал Сергей Вязович

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Сергей Вязович, руководитель спортивной команды «МАЗ-СПОРТавто». Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Какая максимальная скорость на грузовике?

Сергей Вязович, руководитель спортивной команды «МАЗ-СПОРТавто»:

Во время соревнований скорость в грузовике ограничена 140 километрами в час. У нас есть электронный ограничитель, мы за этим даже не следим. То есть мы держим полный газ, автомобиль упирается в максимально разрешенную скорость и дальше не разгоняется. Александр Осенко:

Я смотрел ваше интервью, на Байкале, вы говорили, что разгонялись до 197, по-моему, километров в час. Сергей Вязович:

Да, действительно. За нами на сегодня действует рекорд скорости для грузовиков на ледяном покрытии. Мы проехали со средней скоростью на участке длиной в километр 191,7 километра в час. А максимальная скорость на этом участке, учитывая розу ветров в зимнее время, была 203 километра в час.

Александр Осенко:

А чья резина стояла? Сергей Вязович:

Резина – «Белшина», но шипуют специально из компании именно для этого вида соревнований. Как правило, такие шины не нужны. Но именно для «Байкальской мили» есть компания, которая специально шины готовит. Это серийные шины, они их зашиповали. Александр Осенко:

А в пустыне, на барханах, на дюнах какие шины стоят?

Сергей Вязович:

Тут тоже произошел переломный момент. Буквально три года назад мы столкнулись с санкционным давлением в сторону нашей страны, нашего предприятия, команды. До этого мы эксплуатировали шины импортного производства и всегда боялись, имея собственного производителя в стране, использовать шины белорусского производства. Стереотип сидел в голове. За это на сегодня очень стыдно. Но вынужденная была мера перехода на белорусского производителя, и произошло то, за что теперь берет гордость. Шины работают, это серийные шины. И мы на этой шине в 2023 году победили в гонке «Шелковый путь». Это домашняя гонка для команды «КАМАЗ-мастер». Мы первыми въехали на Красную площадь.