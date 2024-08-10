Пустовой: любое совещание у Президента – это попытка мотивации быть людьми, не взирая на чины и ранги

Уроки 9 августа. Почему мирное небо теперь обретает весьма конкретное очертание. «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Хотелось начать с того, что Беларусь – это страна башенных кранов, в преддверии Дня строителей и запаха зернового поля (это о новом агрохолдинге в Шкловском районе). Хотелось, но не всегда получается. И снова на пересдачу. 9 августа превратилось в день пересдачи: для тех кому, увы, не доходит, что такое белорусский мир. Как состояние вокруг и как наш путь, модель развития. О главном, в смысле и смыслах Первого и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Вот примерно так происходит работа по воздушным целям. Те, что еще намереваются нарушить воздушное пространство, засекают за десятки километров до границы в небе. Их ведут. А потом, как только на нашей территории, – уничтожение. Так по инструкции, так во время учебных занятий. Так было вчера. Президент буквально за несколько часов до этого предупреждал. Ну, слушайте вы Батьку! Лукашенко: настало время, когда для сельского хозяйства нужно делать новые шаги вперед. Подробности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В беде мы вас не бросим, это я вам обещаю. Что касается войны и мира – это мои вопросы прежде всего. Вот мои коллеги из правительства. Это наши вопросы. Мы просто просим вас всегда то, что вы должны сделать, вы сделайте, остальное уже спросите с меня. Поэтому живите долго, не болейте со всеми проблемами мы справимся. А по поводу войны не волнуйтесь. На нас пока никто не наступает. Вот попробовали там оттопыриться – мы в ответ. Они ушли – мы ушли. То есть мы реагируем, у нас есть сегодня чем ответить. Они не дураки, они тоже это понимают. Они знают, что Батька Батькой, а шарахнуть может.