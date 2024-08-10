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Лукашенко: нам надо уберечь Беларусь от войны и спокойно разобраться со своими проблемами

10 августа 2024 17:56
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Сегодня наша главная общая задача – уберечь Беларусь от войны и спокойно разобраться с текущими задачами. Об этом глава государства заявил во время рабочей поездки по Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этим утром Президент прибыл в агрогородок Городец, чтобы обсудить работу холдинга «Купаловское».

Лукашенко: нам надо уберечь Беларусь от войны и спокойно разобраться со своими проблемами-1

Президент при всей легкости такого общения все же призывает к более вдумчивому восприятию происходящего, настоящего и будущего, которое есть у каждого.

Лукашенко: нам надо уберечь Беларусь от войны и спокойно разобраться со своими проблемами-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Моя главная задача – не допустить конфликта в стране. Чтобы эта зараза не перенеслась на нас, поэтому нам надо уберечь Беларусь от войны и спокойно разобраться со своими проблемами. В этом отношении будем работать. Я поехал на машинный двор ваш. Просто посмотрю, как вы живите. Спасибо!

И поехал. Мехдвор принадлежит хозяйству «Новогородищенское» – оно входит в холдинг «Купаловское» и работает по мясо-молочному направлению, выращивают и зерно. В плане техники есть нюансы, говорили о ее сохранности, но больше снова о дисциплине.

Лукашенко: нам надо уберечь Беларусь от войны и спокойно разобраться со своими проблемами-7

Владимир Танцевило, директор ОАО «Новогородищенское»:
Не стоим на месте, обновляем парк, но не упускаем тот же самый парк, потому что они стоят, запчасти…

Александр Лукашенко:
Это все правильно, но должна быть дисциплина. Тебе трактор дали – цени его.
Потому что некоторые маневры для нас, руководителей, есть проблемные моменты.
Поэтому председатель райисполкома, облисполкома должен иметь в этом в плане определенные серьезные полномочия, чтобы они не бегали и никого не просили. Они же не для себя просят. Думаю, что встретимся, поговорим в более спокойной обстановке.

Лукашенко: нам надо уберечь Беларусь от войны и спокойно разобраться со своими проблемами-10

И это еще один итог двухдневной работы главы государства в Шкловском районе. Отсюда десятилетия назад начиналось создание базового уровня для развития АПК. Здесь же на наших глазах сейчас решается, каким будет новый этап, который неизбежен, когда есть потенциал, поддержка и понимание, что планку опускать не хочется.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова

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