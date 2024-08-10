Лукашенко: нам надо уберечь Беларусь от войны и спокойно разобраться со своими проблемами

Сегодня наша главная общая задача – уберечь Беларусь от войны и спокойно разобраться с текущими задачами. Об этом глава государства заявил во время рабочей поездки по Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этим утром Президент прибыл в агрогородок Городец, чтобы обсудить работу холдинга «Купаловское».

Президент при всей легкости такого общения все же призывает к более вдумчивому восприятию происходящего, настоящего и будущего, которое есть у каждого.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Моя главная задача – не допустить конфликта в стране. Чтобы эта зараза не перенеслась на нас, поэтому нам надо уберечь Беларусь от войны и спокойно разобраться со своими проблемами. В этом отношении будем работать. Я поехал на машинный двор ваш. Просто посмотрю, как вы живите. Спасибо! И поехал. Мехдвор принадлежит хозяйству «Новогородищенское» – оно входит в холдинг «Купаловское» и работает по мясо-молочному направлению, выращивают и зерно. В плане техники есть нюансы, говорили о ее сохранности, но больше снова о дисциплине.