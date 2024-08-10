Лукашенко: вы должны привыкать к тому, что Президент будет другой – я не вечный

Александр Лукашенко:

Я уже публично начинаю говорить всем вам. Я вас избаловал немножко. Вы должны привыкать к тому, что Президент будет другой. Нет, я не говорю, завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы.

– 30 гадоў, мы уже все привыкли к вам и поздравляем с 30-летием!

– В этом вся беда. Посмотрите, молодые люди растут, готовим.

– Опыт еще не переняли.

– Я согласен, я знаю свои риски. Прежде чем уйти, ты должен оставить… Я сам за это переживаю больше, чем вы, но понимаю, что время это должно наступить. Но я вас не бросаю, я в любом случае буду вас поддерживать и буду вам помогать. А на сегодня, на завтра и даже послезавтра мы определились, как будем жить и как будем выстраивать свою жизнь.

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