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Лукашенко: вы должны привыкать к тому, что Президент будет другой – я не вечный

10 августа 2024 17:53
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Сегодня наша главная общая задача – уберечь Беларусь от войны и спокойно разобраться с текущими задачами. Об этом глава государства заявил во время рабочей поездки по Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этим утром Президент прибыл в агрогородок Городец, чтобы обсудить работу холдинга «Купаловское».

Лукашенко: вы должны привыкать к тому, что Президент будет другой – я не вечный-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ко мне какие вопросы?

Вопрос прозвучал неожиданный, вернее предложение – внести изменения в Конституцию.

Лукашенко: вы должны привыкать к тому, что Президент будет другой – я не вечный-4

Инна Токар, пенсионерка:
Может, меня посчитаете какой неразумной… Но одна просьба: чтобы немножко изменили в Конституции, чтобы пожизненно Президент у нас баллотировался, Александр Григорьевич. Главное – здоровья вам, терпения в этом нелегком времени. И спасибо за то, что вы сделали для нашей страны. Я вам очень благодарна.

Лукашенко: вы должны привыкать к тому, что Президент будет другой – я не вечный-7

Александр Лукашенко:
Я уже публично начинаю говорить всем вам. Я вас избаловал немножко. Вы должны привыкать к тому, что Президент будет другой. Нет, я не говорю, завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы.
– 30 гадоў, мы уже все привыкли к вам и поздравляем с 30-летием!
– В этом вся беда. Посмотрите, молодые люди растут, готовим.
– Опыт еще не переняли.
– Я согласен, я знаю свои риски. Прежде чем уйти, ты должен оставить… Я сам за это переживаю больше, чем вы, но понимаю, что время это должно наступить. Но я вас не бросаю, я в любом случае буду вас поддерживать и буду вам помогать. А на сегодня, на завтра и даже послезавтра мы определились, как будем жить и как будем выстраивать свою жизнь.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова

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