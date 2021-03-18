Одна из самых трагичных дат в истории Беларуси. Ровно 100 лет исполняется Рижскому мирному договору

Новости Беларуси. Одна из самых трагичных дат в истории Беларуси. 18 марта исполняется ровно 100 лет Рижскому мирному договору, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С момента его подписания на долгие 18 лет западные белорусские земли оказались под польской оккупацией. Территориальная справедливость восторжествовала лишь 17 сентября 1939 года. В этот день начался освободительный поход Красной армии, и белорусы воссоединились. Поэтому символично, что уже в современной Беларуси многие сходятся во мнении: именно эта дата должна стать Днем народного единства.

Сегодня роль и трагические последствия Рижского договора в формировании белорусской государственности обсудят в Минске. Научный форум соберет ведущих историков нашей страны. Разговор будет вестись в контексте новых исторических данных и твердой защиты исторической памяти.