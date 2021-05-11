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Вы знаете, как правильно размножать пеларгонию? Эти простые советы помогут вырастить красивые цветы

11 мая 2021 06:06
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C наступлением устойчивого тепла в саду можно высаживать рассаду цветов, в том числе и пеларгонию, которую мы больше знаем как герань.

Вы знаете, как правильно размножать пеларгонию? Эти простые советы помогут вырастить красивые цветы-1

Это растение приехало к нам из Южной Африки и очень быстро завоевало сердца цветоводов, а вместе с ними «захватило» и подоконники, рассказали в программе «Плюс-минус».

Вы знаете, как правильно размножать пеларгонию? Эти простые советы помогут вырастить красивые цветы-4

Вы знаете, как правильно размножать пеларгонию? Эти простые советы помогут вырастить красивые цветы-6

Однако не все знают, что пеларгония – не только домашнее горшечное растение. Она также отлично себя чувствует и на приусадебном участке.

Что надо, чтобы пеларгония стала настоящей изюминкой сада, рассказывает наш эксперт.

Вы знаете, как правильно размножать пеларгонию? Эти простые советы помогут вырастить красивые цветы-9

Галина Шамшур, младший научный сотрудник Центрального ботанического сада г. Минска:
Пеларгонию лучше всего черенковать весной или после массового цветения, где-то в августе-сентябре. Для черенкования мы берем здоровые черенки, срезаем. Будет формироваться кустик.

Вы знаете, как правильно размножать пеларгонию? Эти простые советы помогут вырастить красивые цветы-12

Стараемся для черенкования брать верхушечные побеги. Нижние листики убираем, оставляем верхушку. Срез делаем обязательно наискосок. Вот это очень хороший череночек для укоренения.

Вы знаете, как правильно размножать пеларгонию? Эти простые советы помогут вырастить красивые цветы-15

Пеларгония очень хорошо укореняется в воде. Но мы не используем воду, мы сажаем ее в песок с перлитом. Такой черенок сажаем в песок.

Вы знаете, как правильно размножать пеларгонию? Эти простые советы помогут вырастить красивые цветы-18

Можно набить в горшочек, сверху укрыть пленкой, чтобы создать вакуум. Через две недели вот такой уже череночек можно высаживать в горшок.

Вы знаете, как правильно размножать пеларгонию? Эти простые советы помогут вырастить красивые цветы-21

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Галина Шамшур # Фотофакт

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