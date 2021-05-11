Вы знаете, как правильно размножать пеларгонию? Эти простые советы помогут вырастить красивые цветы

C наступлением устойчивого тепла в саду можно высаживать рассаду цветов, в том числе и пеларгонию, которую мы больше знаем как герань.

Это растение приехало к нам из Южной Африки и очень быстро завоевало сердца цветоводов, а вместе с ними «захватило» и подоконники, рассказали в программе «Плюс-минус».

Однако не все знают, что пеларгония – не только домашнее горшечное растение. Она также отлично себя чувствует и на приусадебном участке. Что надо, чтобы пеларгония стала настоящей изюминкой сада, рассказывает наш эксперт.

Галина Шамшур, младший научный сотрудник Центрального ботанического сада г. Минска:

Пеларгонию лучше всего черенковать весной или после массового цветения, где-то в августе-сентябре. Для черенкования мы берем здоровые черенки, срезаем. Будет формироваться кустик.

Стараемся для черенкования брать верхушечные побеги. Нижние листики убираем, оставляем верхушку. Срез делаем обязательно наискосок. Вот это очень хороший череночек для укоренения.

Пеларгония очень хорошо укореняется в воде. Но мы не используем воду, мы сажаем ее в песок с перлитом. Такой черенок сажаем в песок.