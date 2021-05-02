Посадка, уход и подкормка. Эти простые правила помогут вам вырастить эффектные флоксы

Именно от весеннего ухода во многом зависит, насколько эффектным будет цветение флоксов в вашем саду, рассказали в программе «Плюс-минус». О главных агротехнических приемах, которые важно провести не позднее начала мая, расскажут наши эксперты.

Чтобы соцветия флокса метельчатого порадовали красивыми, здоровыми листьями и крупными метелками, сейчас важно успеть выполнить все агротехнические приемы.

Наталия Белоусова, заведующая лабораторией орнаментальных растений Центрального ботанического сада г. Минска:

Флоксы мы должны обязательно подрыхлить, убрать все сухое, что осталось с прошлого года, и потом не забыть подкормить: сначала азотным удобрением, потом, через какое-то время, когда появятся бутоны, калийным удобрением.