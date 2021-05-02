Посадка, уход и подкормка. Эти простые правила помогут вам вырастить эффектные флоксы

Именно от весеннего ухода во многом зависит, насколько эффектным будет цветение флоксов в вашем саду, рассказали в программе «Плюс-минус».
О главных агротехнических приемах, которые важно провести не позднее начала мая, расскажут наши эксперты.
Именно от весеннего ухода во многом зависит, насколько эффектным будет цветение флоксов в вашем саду, рассказали в программе «Плюс-минус».
О главных агротехнических приемах, которые важно провести не позднее начала мая, расскажут наши эксперты.
Чтобы соцветия флокса метельчатого порадовали красивыми, здоровыми листьями и крупными метелками, сейчас важно успеть выполнить все агротехнические приемы.
Наталия Белоусова, заведующая лабораторией орнаментальных растений Центрального ботанического сада г. Минска:
Флоксы мы должны обязательно подрыхлить, убрать все сухое, что осталось с прошлого года, и потом не забыть подкормить: сначала азотным удобрением, потом, через какое-то время, когда появятся бутоны, калийным удобрением.
Многие сорта флокса метельчатого, увы, подвержены грибковым заболеваниям. Именно поэтому уже в начале сезона необходимо провести профилактическую обработку всходов фунгицидами.
Наталия Белоусова:
Мы всегда начинаем с профилактических обработок, как только растения отросли, и при положительной температуре мы сразу обрабатываем.
Кстати, весна считается лучшим временем для посадки и пересадки флоксов.
Наталия Белоусова:
Флоксы, в отличие от пионов, лучше размножать весной. Выкапываем куст, делим и сажаем.
Читайте также:
Как самому вырастить пионы? Эти советы вам точно пригодятся
Больше витаминов, чем в обычных овощах. Как вырастить микрозелень у себя в квартире?
Что важно сделать на своём огороде в мае? Вот список важных работ