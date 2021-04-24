Прямой эфир

Больше витаминов, чем в обычных овощах. Как вырастить микрозелень у себя в квартире?

24 апреля 2021 13:19
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Тренд «огородного» сезона – микрозелень. Обеспечить себя важнейшими микроэлементами вполне реально и без приусадебного участка. Достаточно подоконника и балкона. Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».   

Больше витаминов, чем в обычных овощах. Как вырастить микрозелень у себя в квартире?-1

Больше витаминов, чем в обычных овощах. Как вырастить микрозелень у себя в квартире?-3

Затраты минимальные, а вот польза огромная. Так уверяют наши эксперты.  

Больше витаминов, чем в обычных овощах. Как вырастить микрозелень у себя в квартире?-6

Катерина Давыдова, врач-диетолог, нутрициолог:   
Микрозелень – это что-то среднее между пророщенными зернами и исходной, готовой овощной культурой. Если, например, мы рассмотрим по составу какой-то овощ готовый и микрозелень этого овоща, то там будет, конечно, большое количество всех питательных веществ, которые необходимы нашему организму: железо, кальций, марганец – мощнейший антиоксидант, который участвует в антираковой стратегии.   

Самое время для посадки плодовых и декоративных растений. Что важно успеть сделать садоводу в конце апреля?

Больше витаминов, чем в обычных овощах. Как вырастить микрозелень у себя в квартире?-9

Наталья Баранова, сити-фермер:  
Чтобы посадить микрозелень, нужно взять контейнер. Очень важно проделать в нем дырочки, чтобы лишняя влага отходила.   

Больше витаминов, чем в обычных овощах. Как вырастить микрозелень у себя в квартире?-12

Насыпаем субстрат, семена распределяем равномерно в контейнер.   

Больше витаминов, чем в обычных овощах. Как вырастить микрозелень у себя в квартире?-15

Больше витаминов, чем в обычных овощах. Как вырастить микрозелень у себя в квартире?-17

Семена распределяем достаточно густо, потом смачиваем водой.   

Больше витаминов, чем в обычных овощах. Как вырастить микрозелень у себя в квартире?-20

На один-два дня ставим в темное место. Далее снимаем контейнер (уже будут первые проростки) и выставляем на свет на окно. Через неделю у вас будет уже коврик зелени.   

# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Катерина Давыдова # Наталья Баранова # Фотофакт

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