Больше витаминов, чем в обычных овощах. Как вырастить микрозелень у себя в квартире?

Тренд «огородного» сезона – микрозелень. Обеспечить себя важнейшими микроэлементами вполне реально и без приусадебного участка. Достаточно подоконника и балкона. Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».

Затраты минимальные, а вот польза огромная. Так уверяют наши эксперты.

Катерина Давыдова, врач-диетолог, нутрициолог:

Микрозелень – это что-то среднее между пророщенными зернами и исходной, готовой овощной культурой. Если, например, мы рассмотрим по составу какой-то овощ готовый и микрозелень этого овоща, то там будет, конечно, большое количество всех питательных веществ, которые необходимы нашему организму: железо, кальций, марганец – мощнейший антиоксидант, который участвует в антираковой стратегии. Самое время для посадки плодовых и декоративных растений. Что важно успеть сделать садоводу в конце апреля?

Наталья Баранова, сити-фермер:

Чтобы посадить микрозелень, нужно взять контейнер. Очень важно проделать в нем дырочки, чтобы лишняя влага отходила.

Насыпаем субстрат, семена распределяем равномерно в контейнер.

Семена распределяем достаточно густо, потом смачиваем водой.