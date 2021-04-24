Как самому вырастить пионы? Эти советы вам точно пригодятся

Особое внимание в конце апреля уделяют многолетним цветам. Пионы, которые принято называть бабушкиным цветком, опять вошли в садовую моду, рассказали в программе «Плюс-минус».

Но эффектного цветения этих шикарных кустов можно добиться лишь при правильной агротехнике. Что важно для пиона весной? Советы эксперта. Самое время для посадки плодовых и декоративных растений. Что важно успеть сделать садоводу в конце апреля?

Наталия Белоусова, заведующая лабораторией орнаментальных растений Центрального ботанического сада г. Минска:

Для того чтобы пионы радовали, весной вы должны дать им хороший старт. Их нужно подрыхлить. Если что-то сухое осталось, это можно убрать секатором. Если есть прошлогодние побеги, мы их обрезаем. Конечно же, не забываем подкормить. Кормим удобрением, в котором преобладает азот.