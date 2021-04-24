Как самому вырастить пионы? Эти советы вам точно пригодятся

Особое внимание в конце апреля уделяют многолетним цветам. Пионы, которые принято называть бабушкиным цветком, опять вошли в садовую моду, рассказали в программе «Плюс-минус».
Особое внимание в конце апреля уделяют многолетним цветам. Пионы, которые принято называть бабушкиным цветком, опять вошли в садовую моду, рассказали в программе «Плюс-минус».
Но эффектного цветения этих шикарных кустов можно добиться лишь при правильной агротехнике.
Что важно для пиона весной? Советы эксперта.
Самое время для посадки плодовых и декоративных растений. Что важно успеть сделать садоводу в конце апреля?
Наталия Белоусова, заведующая лабораторией орнаментальных растений Центрального ботанического сада г. Минска:
Для того чтобы пионы радовали, весной вы должны дать им хороший старт. Их нужно подрыхлить. Если что-то сухое осталось, это можно убрать секатором. Если есть прошлогодние побеги, мы их обрезаем. Конечно же, не забываем подкормить. Кормим удобрением, в котором преобладает азот.
Когда пионы подрастут и появятся бутоны, их нужно подкормить удобрением с содержанием калия, чтобы цветки были более крупными, пышными и радовали нас своим цветением.