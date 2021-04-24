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Как самому вырастить пионы? Эти советы вам точно пригодятся

24 апреля 2021 15:10
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Особое внимание в конце апреля уделяют многолетним цветам. Пионы, которые принято называть бабушкиным цветком, опять вошли в садовую моду, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Как самому вырастить пионы? Эти советы вам точно пригодятся-1

Но эффектного цветения этих шикарных кустов можно добиться лишь при правильной агротехнике.  

Что важно для пиона весной? Советы эксперта.   

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Как самому вырастить пионы? Эти советы вам точно пригодятся-4

Наталия Белоусова, заведующая лабораторией орнаментальных растений Центрального ботанического сада г. Минска:   
Для того чтобы пионы радовали, весной вы должны дать им хороший старт. Их нужно подрыхлить. Если что-то сухое осталось, это можно убрать секатором. Если есть прошлогодние побеги, мы их обрезаем. Конечно же, не забываем подкормить. Кормим удобрением, в котором преобладает азот.   

Как самому вырастить пионы? Эти советы вам точно пригодятся-7

Когда пионы подрастут и появятся бутоны, их нужно подкормить удобрением с содержанием калия, чтобы цветки были более крупными, пышными и радовали нас своим цветением.     

# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Наталия Белоусова # Фотофакт

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