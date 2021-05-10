Почему сюда едут охотники за привидениями и какие тайны хранит это место? В башне Гольшанского замка открылся музей

Новости Беларуси. В Гольшанском замке после реставрации открыли Северную башню и музейную экспозицию. Этот некогда самый красивый замок Великого княжества Литовского, резиденция знаменитого рода Сапег, считается еще и самым мистическим местом Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Легенды и тайны ежегодно привлекают огромное количество туристов. Но долгое время замок лежал в руинах. Деньги на восстановительные работы были выделены из фонда Президента по поддержке культуры и искусства. О новом витке истории – в репортаже Галины Буро.

Плотненько-плотненько набиваем массу, глину, чтобы не было пустот. Потом освобождали замок вот так. И, смотрите, снималась одна часть. Эта часть так раздвигалась. Видите, освободили. Кирпич готов.

Осталось только нанести авторский знак – пальцами. Отсюда и название такого хендмейд-кирпича – пальчатка. Именно из нее в конце XVI – начале XVII века возводили Гольшанский замок, резиденцию богатейшего шляхетского рода Сапег. Вот и сегодня уже на входе с первых па полонеза время словно отматывают назад. Детализация старинных костюмов и даже верные спутники охоты. Немецкие доги в Гольшанском замке. Посмотрите на собак, которые помогают создать там атмосферу прошлого

Однако изысканная архитектура сквозь время и войны дошла до нас лишь в виде руин. Сокровище белорусской нации надо было спасать. Разработку концепта начали 10 лет назад со всеми историческими исследованиями. Спустя пять лет строители приступили к делу благодаря финансированию из фонда Президента по поддержке культуры и искусства, государственной программы и местного бюджета. Ушло более 3 миллионов рублей. И вот первый этап завершен. С живописных полотен Альбрехта Адама, Язепа Дроздовича и Наполеона Орды возвысилась Северная башня.

Сергей Жилик, методист Ошмянского районного центра культуры:

Было принято решение о консервационных и противоаварийных работах на фрагментах корпусов. Наиболее сохранившийся фрагмент замка – это Северная башня. Здесь полный комплекс работ выполнен, ее отреставрировали, и на данный момент там находится музей.

В башне четыре музейных комнаты посвящены тайнам Гольшанского замка, самого мистического в Беларуси. Неслучайно сюда едут охотники за привидениями вслед за романом Владимира Короткевича. Ведь в лунную ночь по руинам бродит тень печального Черного монаха: по легенде, влюбленного в молодую княжну простолюдина хозяин приказал замуровать в стене. Видели здесь и Белую даму, призрак жены строителя, которую принесли в жертву, чтобы достроить францисканский монастырь. Кстати, женский скелет современники действительно нашли в подвале обители.

Не плач, мабыць, нябёсы прызначылі з табой нам лёс такі.

Неслучайно первый зал музея – склеп с барельефами героев легенд. Другие залы – это крестьянское помещение, панские апартаменты. В экспозиции – макеты и панно, элементы мебели. Сделаны аутентичные зондажи стен и пола. Представлены и археологические находки.

Елена Малышко, экскурсовод:

Вынайдзеныя фрагменты кафлі добра вывучаны, апісаны і ўнесены ў навуковую літаратуру і энцыклапедычныя даведнікі як гальшанская кафля. Яна рознакаляровая – жоўтая, зялёная, карычневая. Гэта геральдычная кафля. У цэнтры яе знаходзіцца герб Сапегаў «Ліс». Визит-центр и хорошая стоянка в Гольшанах. Что ещё создали для гостей самого мистического места Беларуси?