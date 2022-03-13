Вы знаете, что такое «пинская костка»? Показываем одну из самых удивительных лесных дорог Беларуси

Пришло время для зимнего сезона тревел-шоу по нашей любимой стране. В течение пяти выпусков мы объедем всю Брестскую область: интересные локации, исторические памятники архитектуры с незабываемой аутентичностью, заповедные просторы, живые эмоции, эксклюзивные кадры, классные ведущие и многое другое, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

До места, куда мы дальше следуем, от Бреста 179 километров, и времени на преодоление этого расстояния потребуется около 2,5 часа.