Вы знаете, что такое «пинская костка»? Показываем одну из самых удивительных лесных дорог Беларуси
Пришло время для зимнего сезона тревел-шоу по нашей любимой стране. В течение пяти выпусков мы объедем всю Брестскую область: интересные локации, исторические памятники архитектуры с незабываемой аутентичностью, заповедные просторы, живые эмоции, эксклюзивные кадры, классные ведущие и многое другое, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».
До места, куда мы дальше следуем, от Бреста 179 километров, и времени на преодоление этого расстояния потребуется около 2,5 часа.
– Всем медовый привет!
– Сегодня мы едем в столицу белорусского Полесья – город Пинск. И по дороге решили заехать в Дубай. На минутку.
– Слушай, что-то прохладно в Дубае, тебе не кажется?
– Холодновато, но что сделать. Он не так далеко, как настоящий Дубай.
– На самом деле мы едем в деревню Дубой. Это древнейшая деревня Брестской области, да и вообще, наверное, Беларуси. Впервые она упоминается в начале XV века. Что примечательно, она находится между Иваново и Пинском. Соединяет эти два города старинная мощеная дорога длиной в несколько километров. Здесь мы остановились, чтобы собственными глазами увидеть и пройтись по дороге, по которой шли наши предки. Ну что, пожужжим, пчелки?
– Пожужжим. А мы с тобой пройдемся.
Дорога составлена из шестигранных бетонных плит, структуру которых придумал в 30-е годы прошлого столетия польский инженер Владислав Трилинский. «Пинской косткой» были вымощены улицы Пинска, Бреста, Слонима, применяли ее и в других районах Беларуси.
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