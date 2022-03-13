«Нам дай, каб вада была». К каким последствиям привело осушение белорусских болот?
Беларусь – страна с уникальной природой. Она по праву считается легкими Европы, потому что является единственным местом, в котором остались естественно возобновляемые болотные массивы. Водно-болотные угодья играют важную роль в развитии человечества. А на заболоченных территориях живет более миллиарда людей. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».
Полесье помнит классика. «Полюби эту вечность болот, никогда не иссякнет их мощь, этот злак, что сгорел, – не умрет, этот куст – без истления – тощ». Так писал Александр Блок. Но отчасти это случилось. Освоение болот на территории Беларуси началось еще в XVIII веке с осушения болотных лугов. Тогда же были построены каналы для сплава леса через болота. А с 1964 года начала проводиться широкомасштабная мелиорация. На месте осушенных болот появлялись совхозы, школы, больницы, а также прокладывались дороги.
Светлана Цилимова, ведущий научный сотрудник учреждения культуры «Музей Белорусского Полесья»:
Людям нужна была именно земля, пригодная для занятий огородничеством, чтобы здесь жить, питаться, заниматься сельским хозяйством. Как мы знаем и в общем белорусы, и в частности жители Полесья всегда имеют такую жилку, и раньше, и сейчас, к занятию земледелием, к занятию сельским хозяйством.
Но случилось так, что осушение четверти территории белорусского Полесья привело к истощению водного ресурса региона, переосушению и ветровой эрозии почвы. В результате мелиорации на поверхность земли выходит сухой торф, который может легко воспламениться. И теперь здесь не редкость торфяные пожары и песчаные бури.
Алексей Маринич, директор государственного природоохранного учреждения «Заказники республиканского значения «Средняя Припять» и «Ольманские Болота»:
Пожары – это тяжело. Когда в последнее время эти засухи, многие площади в данный момент погорели, вот что самое опасное. Самое опасное, я считаю, – это пожары.
Предполагалось сделать жизнь местного населения лучше и комфортнее. Ведь жизнь на болоте нельзя назвать легкой. Но так ли это?
Иван Супрунчик, народный мастер, создатель центра деревянной скульптуры, житель деревни Теребличи Столинского района Брестской области:
Людзі, когда вясна прыходзіла, вада прыбывала, птицы прыляталі, пела ўся прырода, так красиво было.
Моисей Махновец, житель деревни Кудричи Пинского района Брестской области:
Вода ж гэта жизнь. Зрабілі гэтую асушку, заказники, то было дичи сколько, уток, любая дзіч. Кулык, кажа, дзе жывеш? На балоце. А цяпер і кулыка няма. Это як пролетит, так пачуеш голос, и то хорошо. А те года это красота была, ну што зробіш... Времена мяняюцца, жизнь мяняецца.
Василина Жолуд, жительница деревни Кореневка Хойникского района Гомельской области:
Торф убирали, осушили, так цяпер яно сухо, и няма притяжения, и дождь мало ідзе у нас. Няма притяжения, осушили болота.
Алексей Маринич:
Это не опасно. Мы привыкли. Я же вам с самого начала говорил, что люди на болоте всегда своими болота считали. Какой кулик не любит свое болото? Так и мы.
Лидия Шевченко, жительница деревни Кореневка Хойникского района Гомельской области:
Нам неплохо было, наши дети так поросли. Они босые бегали, цяпер – ой, ой, ой, дитя – а там у нас все дети поросли.
Моисей Махновец:
Як вады няма, то кажется, у нас и вясны няма. Нам дай, каб вада была.
Деревня Кореневка Хойникского района не похожу на ту деревню, которая была здесь еще в 80-е годы XX века. Тогда она была островком, окруженным со всех сторон водой.
Василина Жолуд:
Раньше такая гребля была, сильно грязи было много, так забитые были колышки, и лозою так оплетена дорога, и мы так ходили в школу. До четырех классов тут, а уже в старшие классы ходили по колышкам этим.
Лидия Шевченко:
Весной и восенню не пройти, не то что проехать, а пройти не можно было. Кони ж не люди, так делали такі пляцень, да уже накідали насыпь. Уже ж няма сяла, только мы ўдвох такія пааставаліся. Той 95, а мне 90.
Василина Жолуд:
Большая была деревня, большая, она сюда и сюда, яшчэ и сюда была, но вайна прайшла, усё спалілі, ужо другія дома строили, и это поразъезжалось много людей. Кто в Алексичи, кто по деревнях. И постепенно тыя выязджалі, тыя паўміралі, и вот осталось толькі два.
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