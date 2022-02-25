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Суровые морозы и достопримечательности. Рассказываем, как снимали тревел-шоу «Медовый месяц»

25 февраля 2022 09:12
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Новости Беларуси. Новый сезон самого романтичного тревел-шоу на канале РТР-Беларусь стартовал. Каким станет этот медовый месяц для пары из Гродно? Мы узнали у главного идейного вдохновителя и по совместительству режиссера проекта – Владимира Юцкевича, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.  

Суровые морозы и достопримечательности. Рассказываем, как снимали тревел-шоу «Медовый месяц»-1

Анна Сушкова, корреспондент:
Владимир, новый сезон – это новая команда, новые люди. Что изменилось, что вообще увидят на экранах телезрители?

Суровые морозы и достопримечательности. Рассказываем, как снимали тревел-шоу «Медовый месяц»-4

Владимир Юцкевич, режиссер проекта «Медовый месяц»:
Мне кажется, все изменилось, потому что абсолютно новые люди, абсолютно новая концепция, наверное, подачи материала. Это, во-первых, люди не из Минска, а из областного центра. То есть вся команда из Гродно. При этом мы снимаем Брестскую область. Для нас Брест достаточно близок, потому что многие люди из Гродно очень часто ездят и в Брест, и в Минск. И это основные города, взаимосвязь. Мы очень много знаем о достопримечательностях, даже когда мы были в Бресте с местными, скажем, ребятами встречались, рассказывали: мы были в Коссовском замке, показывали фотографии. Для нас это логично – это ж такой объект, его все должны знать. На нас ребята местные смотрели с большими глазами: «А что это, где это?» Мы говорим: «У вас тут, в 100 километрах». Не может быть. Показывали геолокацию на карте, где это находится. Все завтра едем или еще что-то. Было интересно.

Анна Сушкова:
Ясно. Как вам удалось: вы из Гродно, команда из Гродно, очутились в Бресте. То есть каким образом: вы прошли какой-то конкурс, отбор? Как это было? Почему вам захотелось поучаствовать в таком проекте?

Суровые морозы и достопримечательности. Рассказываем, как снимали тревел-шоу «Медовый месяц»-7

Владимир Юцкевич:
Для меня это был новый опыт как для режиссера, мне всегда хотелось снять некое тревел-шоу. Так получилось, что я узнал, что телеканал ищет команду, которая может этим заняться. Я почитал, мне понравилась идея, подумал, почему бы и нет. Написал свое видение как режиссер, отправил на телеканал. В результате буквально через месяц мы уже уехали на съемки.

Анна Сушкова:
А как нашли тогда новых героев? Ведь это новая пара, откроем небольшую тайну, и даже не пара.

Владимир Юцкевич:
Уже пара. Я с ребятами давно был знаком как режиссер. Это актеры театра кукол. И один из них сейчас тоже режиссер театра кукол. Когда я только прочитал проект, именно эти люди у меня сразу в голове отобразились, что именно они должны здесь участвовать, потому что я знаю, как они себя ведут, знаю какой посыл с ними можно отыграть. Я практически изначально, когда готовил проект, писал его под действующих лиц. И мы ездили на канал уже с готовой, скажем, концепцией, готовым продуктом.

Суровые морозы и достопримечательности. Рассказываем, как снимали тревел-шоу «Медовый месяц»-10

Но все ли шло по плану? В Брестской области обычно очень мягкие зимы, но эта сумела удивить всю съемочную группу 17-градусными морозами. Выходили из строя камеры, отключался звук, замерзали актеры, но работа над проектом не замирала ни на минуту.

Владимир Юцкевич:
Мы с операторами менялись: снимал один оператор, как только камера выключалась, включался другой оператор. Со звуком боролись, как могли: отогревали его всем, чем можно. В последний день мы отправились уже в Полесье, в Пинск. И погода, на удивление, стала очень теплая, все начало таять. И, мне кажется, где-то за 30 километров до Пинска, такой случай был, кстати, ездить надо все-таки аккуратно: машину с операторами и актерами, за нами ехали, их где-то там 3-4 раза развернуло просто на дороге. Мы все перепугались, их чуть в кювет сдвинуло. Но все обошлось. Пришлось съемки остановить на 2-3 часа, потому что стресс. Надо было отдохнуть. И после стресса снимать и еще веселиться – это очень тяжело.

Анна Сушкова:
Владимир, вы еще рассказывали, что было так холодно, что прямо руки замерзали, но когда в творческом процессе, оно не чувствуется.

Владимир Юцкевич:
Да, было такое. Мы были за Брестом, снимали природу, Белое озеро. Кстати, единственное озеро, где есть креветки. Мы сами обалдели. Там очень красивая природа. У нас один из операторов настолько сильно увлекся, что потом, можно сказать, просто руки снял с камеры и пошел греться. Пальцы не разгибались, не сгибались, но сюжет мы досняли до конца. Не могли оторваться.

Суровые морозы и достопримечательности. Рассказываем, как снимали тревел-шоу «Медовый месяц»-13

Поэтому лучшей похвалой для команды будет, если зрители не смогут оторваться от телеэкранов. Ведь за короткое время творческой группе пришлось проделать огромный путь.

Владимир Юцкевич:
Весь маршрут очень знаковый: каждая локация достойна своего уважения и времени. Конечно, мы все не можем рассказать, всему уделить внимание. Мне кажется, там можно еще целый сезон по этой области отснять. А то и два. Обязательно посетить стоит все замки – это нечто прекрасное. Обязательно в Беловежскую пущу съездить – это свой стиль, свой отдых, свое направление. Сам Брест классический: это, конечно, Брестская крепость, Берестье – это постройки старого города, ночной Брест. Потому что есть же такое выражение: лучше Бреста нет места.

Владимир Юцкевич:
Вторая серия полностью посвящена Беловежской пуще. У всех, наверное, в голове Беловежская пуща – это некий лес, звери. Но там огромная и правильно, скажем, настроенная инфраструктура, там по-настоящему классно находиться, там много точек общепита с вкусной кухней, там есть археологический музей разных эпох. Он прямо на природе построен: там можно развести огонь с помощью подручных средств, пострелять из лука, посмотреть все это визуально – это, конечно, очень сильно вдохновляет. А дальше – смотрите, это же интересно.

Вот такой спойлер. Но на этом удивительные моменты «Медового месяца» не заканчиваются. Ведь для самой команды этот проект стал романтичным камбэком.

Суровые морозы и достопримечательности. Рассказываем, как снимали тревел-шоу «Медовый месяц»-16

Владимир Юцкевич:
У нас операторы основные, которые вели проект, это были парень и девушка – муж и жена. Я как режиссер, который курировал и вел проект, и продюсер, которая вела всю линию, маршруты наши контролировала, остановки, обеды – моя жена была, она вела проект. И основная пара. Проект про любовь снимали именно те люди, которые правильно это понимают в прямом смысле слова.

Вот так три пары влюбленных снимали шоу об истинных чувствах. Чтобы в День святого Валентина объединить все эмоции в одну красивую историю.

Владимир Юцкевич:
Любовь. К этому слову я с трепетом отношусь. Это же до сих пор не изучено и до сих пор нет конкретного объяснения. У всех всегда разные понятия любви, и все всегда об этом спорят. Конечно, все с детства верят в красивые сказки. И хочется в это чудо верить и не сдаваться. Из-за этого для меня это, конечно, важно.

Суровые морозы и достопримечательности. Рассказываем, как снимали тревел-шоу «Медовый месяц»-19

В это трудно поверить, но когда-то именно любовь к экстриму объединила Владимира и его жену, а еще других творческих гродненцев, которые и стали командой.

Владимир Юцкевич:
Оскорбительно было «паркурщик», хотелось, чтобы звучало слово «трейсер». Именно с этого зародилась моя любовь к видео. Потому что нам было тяжело выезжать на некие соревнования в Европу, а о себе хотелось заявлять. Постоянно новые трюки ты не будешь учить. Мы начали искать всякие ракурсы: снять с одной стороны, с другой. Меняли объективы на фотоаппаратах. Поняли: можно там со стедикамом снимать, а можно с воздуха, а можно под водой. Потом какие-то интересные предложения появились у ребят: вы классно сняли себе ролик, а снимите нам рекламный ролик. В результате, 10 лет прошло с того времени, я здесь и сейчас.

И все же – никогда не поздно делать работу над ошибками.

Суровые морозы и достопримечательности. Рассказываем, как снимали тревел-шоу «Медовый месяц»-22

Владимир Юцкевич:
Появилось много нового видения, как надо делать и двигаться дальше. Как это должно смотреться, сколько серий должно уделяться каждой области. Потому что я уже сейчас понимаю, что пять серий – это маловато. На ту же Брестскую область нужно хотя бы серий восемь, чтобы про всякие мелочи рассказать. Потому что когда мы уже уезжали из Бреста, нам сказали: «А вы в курсе, что здесь, под Брестом, оказывается, последний король Август Понятовский захоронен». И много таких нюансов, с которыми мы сталкивались. И я считаю, что к такому проекту надо еще более трепетно подходить. Еще более важно с парой работать: про какие-то моменты, взаимопонимания, какие-то конфликтные штуки чаще рассматривать, потому что это всегда развлекает и, скажем, делает сюжет интереснее.

Так в чем же заключается главный секрет идеальных отношений? Чтобы чувства всегда оставались яркими, как в первый месяц после свадьбы?

Суровые морозы и достопримечательности. Рассказываем, как снимали тревел-шоу «Медовый месяц»-25

Владимир Юцкевич:
Ценность друг друга, потому что в любом случае вы никогда человека идеально под себя не подстроите. Каждый человек – это такое, знаете, совершенное создание, скажем так. У каждого свои ценности в жизни. Да, конечно, просто ценить и уступать. И просто любить такого человека, какой он есть, и ничего при этом не пытаясь в нем поменять. Это будет по-настоящему. Совсем недавно был очень красивый праздник 14 февраля, для меня это особенно важный день, потому что именно в этот день восемь лет назад была моя свадьба с моей женой, так что я хотел бы всех поздравить с этим праздником, к сожалению, уже прошедшим. Чтобы это тепло всегда держали ближе к сердцу. И не только всех влюбленных пар, но я всех приглашаю к просмотру этой передачи «Медовый месяц», которая выходит по субботам в 10:30 на РТР-Беларусь.

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# Телевидение # общество # Владимир Юцкевич # Анна Сушкова # Фотофакт

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