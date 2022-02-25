Суровые морозы и достопримечательности. Рассказываем, как снимали тревел-шоу «Медовый месяц»

Новости Беларуси. Новый сезон самого романтичного тревел-шоу на канале РТР-Беларусь стартовал. Каким станет этот медовый месяц для пары из Гродно? Мы узнали у главного идейного вдохновителя и по совместительству режиссера проекта – Владимира Юцкевича, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Анна Сушкова, корреспондент:

Владимир, новый сезон – это новая команда, новые люди. Что изменилось, что вообще увидят на экранах телезрители?

Владимир Юцкевич, режиссер проекта «Медовый месяц»:

Мне кажется, все изменилось, потому что абсолютно новые люди, абсолютно новая концепция, наверное, подачи материала. Это, во-первых, люди не из Минска, а из областного центра. То есть вся команда из Гродно. При этом мы снимаем Брестскую область. Для нас Брест достаточно близок, потому что многие люди из Гродно очень часто ездят и в Брест, и в Минск. И это основные города, взаимосвязь. Мы очень много знаем о достопримечательностях, даже когда мы были в Бресте с местными, скажем, ребятами встречались, рассказывали: мы были в Коссовском замке, показывали фотографии. Для нас это логично – это ж такой объект, его все должны знать. На нас ребята местные смотрели с большими глазами: «А что это, где это?» Мы говорим: «У вас тут, в 100 километрах». Не может быть. Показывали геолокацию на карте, где это находится. Все завтра едем или еще что-то. Было интересно. Анна Сушкова:

Ясно. Как вам удалось: вы из Гродно, команда из Гродно, очутились в Бресте. То есть каким образом: вы прошли какой-то конкурс, отбор? Как это было? Почему вам захотелось поучаствовать в таком проекте?

Владимир Юцкевич:

Для меня это был новый опыт как для режиссера, мне всегда хотелось снять некое тревел-шоу. Так получилось, что я узнал, что телеканал ищет команду, которая может этим заняться. Я почитал, мне понравилась идея, подумал, почему бы и нет. Написал свое видение как режиссер, отправил на телеканал. В результате буквально через месяц мы уже уехали на съемки. Анна Сушкова:

А как нашли тогда новых героев? Ведь это новая пара, откроем небольшую тайну, и даже не пара. Владимир Юцкевич:

Уже пара. Я с ребятами давно был знаком как режиссер. Это актеры театра кукол. И один из них сейчас тоже режиссер театра кукол. Когда я только прочитал проект, именно эти люди у меня сразу в голове отобразились, что именно они должны здесь участвовать, потому что я знаю, как они себя ведут, знаю какой посыл с ними можно отыграть. Я практически изначально, когда готовил проект, писал его под действующих лиц. И мы ездили на канал уже с готовой, скажем, концепцией, готовым продуктом.

Но все ли шло по плану? В Брестской области обычно очень мягкие зимы, но эта сумела удивить всю съемочную группу 17-градусными морозами. Выходили из строя камеры, отключался звук, замерзали актеры, но работа над проектом не замирала ни на минуту. Владимир Юцкевич:

Мы с операторами менялись: снимал один оператор, как только камера выключалась, включался другой оператор. Со звуком боролись, как могли: отогревали его всем, чем можно. В последний день мы отправились уже в Полесье, в Пинск. И погода, на удивление, стала очень теплая, все начало таять. И, мне кажется, где-то за 30 километров до Пинска, такой случай был, кстати, ездить надо все-таки аккуратно: машину с операторами и актерами, за нами ехали, их где-то там 3-4 раза развернуло просто на дороге. Мы все перепугались, их чуть в кювет сдвинуло. Но все обошлось. Пришлось съемки остановить на 2-3 часа, потому что стресс. Надо было отдохнуть. И после стресса снимать и еще веселиться – это очень тяжело. Анна Сушкова:

Владимир, вы еще рассказывали, что было так холодно, что прямо руки замерзали, но когда в творческом процессе, оно не чувствуется. Владимир Юцкевич:

Да, было такое. Мы были за Брестом, снимали природу, Белое озеро. Кстати, единственное озеро, где есть креветки. Мы сами обалдели. Там очень красивая природа. У нас один из операторов настолько сильно увлекся, что потом, можно сказать, просто руки снял с камеры и пошел греться. Пальцы не разгибались, не сгибались, но сюжет мы досняли до конца. Не могли оторваться.

Поэтому лучшей похвалой для команды будет, если зрители не смогут оторваться от телеэкранов. Ведь за короткое время творческой группе пришлось проделать огромный путь. Владимир Юцкевич:

Весь маршрут очень знаковый: каждая локация достойна своего уважения и времени. Конечно, мы все не можем рассказать, всему уделить внимание. Мне кажется, там можно еще целый сезон по этой области отснять. А то и два. Обязательно посетить стоит все замки – это нечто прекрасное. Обязательно в Беловежскую пущу съездить – это свой стиль, свой отдых, свое направление. Сам Брест классический: это, конечно, Брестская крепость, Берестье – это постройки старого города, ночной Брест. Потому что есть же такое выражение: лучше Бреста нет места. Владимир Юцкевич:

Вторая серия полностью посвящена Беловежской пуще. У всех, наверное, в голове Беловежская пуща – это некий лес, звери. Но там огромная и правильно, скажем, настроенная инфраструктура, там по-настоящему классно находиться, там много точек общепита с вкусной кухней, там есть археологический музей разных эпох. Он прямо на природе построен: там можно развести огонь с помощью подручных средств, пострелять из лука, посмотреть все это визуально – это, конечно, очень сильно вдохновляет. А дальше – смотрите, это же интересно. Вот такой спойлер. Но на этом удивительные моменты «Медового месяца» не заканчиваются. Ведь для самой команды этот проект стал романтичным камбэком.

Владимир Юцкевич:

У нас операторы основные, которые вели проект, это были парень и девушка – муж и жена. Я как режиссер, который курировал и вел проект, и продюсер, которая вела всю линию, маршруты наши контролировала, остановки, обеды – моя жена была, она вела проект. И основная пара. Проект про любовь снимали именно те люди, которые правильно это понимают в прямом смысле слова. Вот так три пары влюбленных снимали шоу об истинных чувствах. Чтобы в День святого Валентина объединить все эмоции в одну красивую историю. Владимир Юцкевич:

Любовь. К этому слову я с трепетом отношусь. Это же до сих пор не изучено и до сих пор нет конкретного объяснения. У всех всегда разные понятия любви, и все всегда об этом спорят. Конечно, все с детства верят в красивые сказки. И хочется в это чудо верить и не сдаваться. Из-за этого для меня это, конечно, важно.

В это трудно поверить, но когда-то именно любовь к экстриму объединила Владимира и его жену, а еще других творческих гродненцев, которые и стали командой. Владимир Юцкевич:

Оскорбительно было «паркурщик», хотелось, чтобы звучало слово «трейсер». Именно с этого зародилась моя любовь к видео. Потому что нам было тяжело выезжать на некие соревнования в Европу, а о себе хотелось заявлять. Постоянно новые трюки ты не будешь учить. Мы начали искать всякие ракурсы: снять с одной стороны, с другой. Меняли объективы на фотоаппаратах. Поняли: можно там со стедикамом снимать, а можно с воздуха, а можно под водой. Потом какие-то интересные предложения появились у ребят: вы классно сняли себе ролик, а снимите нам рекламный ролик. В результате, 10 лет прошло с того времени, я здесь и сейчас. И все же – никогда не поздно делать работу над ошибками.

Владимир Юцкевич:

Появилось много нового видения, как надо делать и двигаться дальше. Как это должно смотреться, сколько серий должно уделяться каждой области. Потому что я уже сейчас понимаю, что пять серий – это маловато. На ту же Брестскую область нужно хотя бы серий восемь, чтобы про всякие мелочи рассказать. Потому что когда мы уже уезжали из Бреста, нам сказали: «А вы в курсе, что здесь, под Брестом, оказывается, последний король Август Понятовский захоронен». И много таких нюансов, с которыми мы сталкивались. И я считаю, что к такому проекту надо еще более трепетно подходить. Еще более важно с парой работать: про какие-то моменты, взаимопонимания, какие-то конфликтные штуки чаще рассматривать, потому что это всегда развлекает и, скажем, делает сюжет интереснее. Так в чем же заключается главный секрет идеальных отношений? Чтобы чувства всегда оставались яркими, как в первый месяц после свадьбы?