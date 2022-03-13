«Ён прыязджаў часта». Как встречали Мележа в Коренёвке, о которой он писал в романе «Люди на болоте»?

Беларусь – страна с уникальной природой. Она по праву считается легкими Европы, потому что является единственным местом, в котором остались естественно возобновляемые болотные массивы. Водно-болотные угодья играют важную роль в развитии человечества. А на заболоченных территориях живет более миллиарда людей. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Белрауси».

В трилогии «Полесская хроника» Ивана Мележа автор описывает свои родные места и рассказывает о жизни небольшой полесской деревни Курани. А ее прототипом стала именно деревня Кореневка, откуда родом был дед Ивана Мележа. Отсюда и герои из народных глубин, которые говорят на особом языке, на восточнополесском диалекте. А первый роман из трилогии получил название «Люди на болоте».