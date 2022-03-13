«Ён прыязджаў часта». Как встречали Мележа в Коренёвке, о которой он писал в романе «Люди на болоте»?
Беларусь – страна с уникальной природой. Она по праву считается легкими Европы, потому что является единственным местом, в котором остались естественно возобновляемые болотные массивы. Водно-болотные угодья играют важную роль в развитии человечества. А на заболоченных территориях живет более миллиарда людей. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Белрауси».
В трилогии «Полесская хроника» Ивана Мележа автор описывает свои родные места и рассказывает о жизни небольшой полесской деревни Курани. А ее прототипом стала именно деревня Кореневка, откуда родом был дед Ивана Мележа. Отсюда и герои из народных глубин, которые говорят на особом языке, на восточнополесском диалекте. А первый роман из трилогии получил название «Люди на болоте».
Лидия Шевченко, жительница деревни Кореневка Хойникского района Гомельской области:
Мы ж яшчэ малыя былі, але ж бачым уже яго, тутака ж яго матка. З нашей дзярэўни да ў Глинишчах замужем была. Так ён, дед жа тут был, да и родня, и браты тыя, дзядки были. Так ён прыязджаў, стоит. Так и мы забежим, да и поглядим. Бачылі, но такия малыя, але ж все равно бачылі, встрачаліся. Ён прыязджаў часта, бо тутака сестры двоюродные, яны пелі хораша, так и ён уже прыйдзе. Ён з німі, так и нам интересно.
Среди записей народного писателя Ивана Мележа есть воспоминания, которые раскрывают мотив написания своего главного романа:
«Я нарадзіўся і вырас на Палессі. Гэты сапраўды цудоўны край і яшчэ болей цудоўныя яго людзі – палешукі – увайшлі ў маю свядомасць з таго часу, як я стаў помніць сябе… Я суткамі мёрз у акопах, а перад маімі вачамі стаяла маё гарачае Палессе. Я месяцамі валяўся ў шпіталях – у мяне ў галавах стаялі палешукі. Я пісаў раман пра вайну – яны стаялі за маімі плячамі, хвалюючы маё ўяўленне. I вось настаў дзень, калі я выразна адчуў: усё, больш не магу, трэба пісаць».
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