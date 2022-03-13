Картина Айвазовского и саркофаг 12 века. Вот что можно увидеть в иезуитском коллегиуме в Пинске

Пришло время для зимнего сезона тревел-шоу по нашей любимой стране. В течение пяти выпусков мы объедем всю Брестскую область: интересные локации, исторические памятники архитектуры с незабываемой аутентичностью, заповедные просторы, живые эмоции, эксклюзивные кадры, классные ведущие и многое другое, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

– За нашей спиной находится самое старое здание в Пинске – иезуитский коллегиум. Его начали строить в начале XVII века, и строительство продолжалось 50 лет.

– Иезуитский коллегиум – это образовательное учреждение для семинаристов. Также здесь находилась гимназия. Внутри оно уникально тем, что там были такие арочные красивые потолки и очень толстые стены, потому что в них было отопление. А еще были подземные ходы к костелам, которые до 1950-х годов еще существовали, и можно было по ним пройтись. На данный момент, к сожалению, не сохранились.

Монументальное здание с двухметровыми стенами и тремя фигурными фронтонами, которое возвышается в самом центре Пинска на бывшей рыночной площади.

– Мы с вами находимся в музее белорусского Полесья, и здесь есть семь постоянных экспозиций. Одна из них – русская живопись, вторая – белорусская живопись, экспозиция природы.

– Промыслы и ремесла, история Пинщины, история Великой Отечественной войны на Пинщине и городской быт начала XX века.

– Всех просим сюда заходить и смотреть.

Открыт Полесский музей 1 июля 1926 года. В первые годы своего существования музей занимал лишь две комнаты в доме на улице Костюшко, 9 (теперь улица Ленина, здание не сохранилось). С 1996 года экспозиция размещается на двух этажах в здании иезуитского коллегиума.

– Один из экспонатов этого музея – это саркофаг XII века, который был найден при раскопках исторического центра Турова. Обязательно нужно посмотреть. Всего было найдено пять саркофагов. Четыре из них были пустые, а в одном были найдены останки. И есть предположение, что это останки Кирилла Туровского. Сейчас художественная коллекция Музея белорусского Полесья считается второй по значимости в республике после Национального художественного музея Республики Беларусь. В ней собраны картины, написанные такими известными русскими художниками, как Айвазовский, Шишкин, Пэн, Васнецов, Перов, Боголюбов и другие.