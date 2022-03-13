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Картина Айвазовского и саркофаг 12 века. Вот что можно увидеть в иезуитском коллегиуме в Пинске

13 марта 2022 10:24
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Пришло время для зимнего сезона тревел-шоу по нашей любимой стране. В течение пяти выпусков мы объедем всю Брестскую область: интересные локации, исторические памятники архитектуры с незабываемой аутентичностью, заповедные просторы, живые эмоции, эксклюзивные кадры, классные ведущие и многое другое, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».  

Картина Айвазовского и саркофаг 12 века. Вот что можно увидеть в иезуитском коллегиуме в Пинске-1

За нашей спиной находится самое старое здание в Пинске – иезуитский коллегиум. Его начали строить в начале XVII века, и строительство продолжалось 50 лет.
– Иезуитский коллегиум – это образовательное учреждение для семинаристов. Также здесь находилась гимназия. Внутри оно уникально тем, что там были такие арочные красивые потолки и очень толстые стены, потому что в них было отопление. А еще были подземные ходы к костелам, которые до 1950-х годов еще существовали, и можно было по ним пройтись. На данный момент, к сожалению, не сохранились.

Картина Айвазовского и саркофаг 12 века. Вот что можно увидеть в иезуитском коллегиуме в Пинске-4

Монументальное здание с двухметровыми стенами и тремя фигурными фронтонами, которое возвышается в самом центре Пинска на бывшей рыночной площади.

Картина Айвазовского и саркофаг 12 века. Вот что можно увидеть в иезуитском коллегиуме в Пинске-7

Мы с вами находимся в музее белорусского Полесья, и здесь есть семь постоянных экспозиций. Одна из них – русская живопись, вторая – белорусская живопись, экспозиция природы.
– Промыслы и ремесла, история Пинщины, история Великой Отечественной войны на Пинщине и городской быт начала XX века.
– Всех просим сюда заходить и смотреть.

Картина Айвазовского и саркофаг 12 века. Вот что можно увидеть в иезуитском коллегиуме в Пинске-10

Открыт Полесский музей 1 июля 1926 года. В первые годы своего существования музей занимал лишь две комнаты в доме на улице Костюшко, 9 (теперь улица Ленина, здание не сохранилось).

С 1996 года экспозиция размещается на двух этажах в здании иезуитского коллегиума.

Картина Айвазовского и саркофаг 12 века. Вот что можно увидеть в иезуитском коллегиуме в Пинске-13

Один из экспонатов этого музея – это саркофаг XII века, который был найден при раскопках исторического центра Турова. Обязательно нужно посмотреть. Всего было найдено пять саркофагов. Четыре из них были пустые, а в одном были найдены останки. И есть предположение, что это останки Кирилла Туровского.

Сейчас художественная коллекция Музея белорусского Полесья считается второй по значимости в республике после Национального художественного музея Республики Беларусь. В ней собраны картины, написанные такими известными русскими художниками, как Айвазовский, Шишкин, Пэн, Васнецов, Перов, Боголюбов и другие.

Картина Айвазовского и саркофаг 12 века. Вот что можно увидеть в иезуитском коллегиуме в Пинске-16

Сейчас мы находимся в зале белорусской живописи. Экспонаты собирались с 60-х годов XX века. Научный сотрудник по фамилии Боровиков мечтал составить здесь пинскую Третьяковку.

Задача этого пространства – исследовать, сохранять, представлять и популяризировать искусство.

Наконец-то мы добрались до зала русской живописи. Здесь находится, по нашему мнению, самый главный экспонат. Это картина «Море» Айвазовского.

Картина Айвазовского и саркофаг 12 века. Вот что можно увидеть в иезуитском коллегиуме в Пинске-19

Когда-то на территории Полесья существовало Белорусское море. Было оно, не было – это неизвестно, до сих пор ведутся споры. Но море осталось здесь, на картине Айвазовского.

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