В Пинске в здании публичного дома открыли шахматный клуб, и вот почему

Пришло время для зимнего сезона тревел-шоу по нашей любимой стране. В течение пяти выпусков мы объедем всю Брестскую область: интересные локации, исторические памятники архитектуры с незабываемой аутентичностью, заповедные просторы, живые эмоции, эксклюзивные кадры, классные ведущие и многое другое, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц». – Ну что, мы пришли. Пожалуйста.

– Что это? Шахматный клуб?

– Ну да, почти. Это публичный дом.

– В смысле публичный дом?

– Это очень старый публичный дом в Пинске. Его очень много раз перестраивали, но не так давно его уже закрыли, и теперь здесь находится шахматный клуб. Так что ты можешь спать спокойно, никуда я от тебя не убегу, любовь моя.

– На самом деле в Пинске действительно существовало пять публичных домов, один из которых вот этот. По легенде, здание было проклято женщинами Пинска. Поэтому каждый раз, когда его пытаются отстроить заново, стены трескаются. Вот так вот, не изменяйте своим женам.

– Ни в коем случае. Только очень интересно, откуда ты все это знаешь?