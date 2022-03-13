В какой день важно обойти поле крест-накрест и что значит, когда впервые весной увидишь грача?
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 13 марта православная церковь чтит память исповедника преподобного Василия Декаполита, рассказали в программе «Плюс-минус».
В этот день было принято приносить в дом сосновую ветку – она прекрасно очищает воздух и дает здоровье всем членам семьи. В народе говорили: «Придет Василий, и зима заплачет», «Посмотри на Васильев день на капельники, и капель пройдет».
В народном календаре 14 марта отмечаются праздники Евдокия Свистунья и Авдотья Плющиха. В народе на Евдокию наши прадеды начинали активно готовиться к полевым работам, так как наступало начало весны. Свое прозвище Свистунья получила за то, что на ее праздник буквально «свистели» сильные ветры.
15 марта – Федот Ветронос и Снежный Занос. Федота называли Ветроносом, так как в этот день часто были сильные ветры. В народе существует множество поговорок по этому поводу: «Федот серчает, да к полудню обмякает, видать, и его солнце припекает».
16 марта в народном календаре Евтропиев день. Наши предки обходили поле крест-накрест в этот день, чтобы привлечь внимание солнца и упросить его растопить снег. Говорили наши предки следующее: «Евтропий путь торопит да снег топит».
17 марта – день Герасима-Грачевника. В этот день прилетали грачи, отсюда и название праздника. Люди говорили так: «Увидел грача – весну встречай».
18 марта – Конон Огородник (или Страдник) в память православного мученика Конона градаря. В этот день замачивали семена овощей для посадки. С 18 марта начинали копать огород и удобрять грядки.
Потеплеет до +11°С. Прогноз синоптиков по областям Беларуси на неделю с 14 по 20 марта.