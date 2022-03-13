Здесь гостил последний король Речи Посполитой и можно покататься на пароме. Вы бывали в Дубое?
Пришло время для зимнего сезона тревел-шоу по нашей любимой стране. В течение пяти выпусков мы объедем всю Брестскую область: интересные локации, исторические памятники архитектуры с незабываемой аутентичностью, заповедные просторы, живые эмоции, эксклюзивные кадры, классные ведущие и многое другое, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».
– Мы находимся около Крестовоздвиженской каплицы XVIII века.
– Каплица находится в деревне Дубой, и она была частью усадьбо-паркового ансамбля Куженецких. Это была такая усадьба, подаренная когда-то Радзивиллами пинским иезуитам. К сожалению, сейчас костел не действует, тем не менее очень любопытно на него посмотреть, потому что он такой небольшой, окружен вековыми деревьями. Здесь есть даже дуб, которому 450 лет.
– Единственное, что портит вид, – это розовые чаши.
Деревня Дубое имеет долгую и яркую историю, в целом характерную для многих исторических белорусских поселений. В ее прошлом есть все: древнее происхождение, прекрасный дворец, столь необходимые душе храмы, чарующий парк, громкие имена владельцев, талант и мастерство местных умельцев, вражда и жестокие битвы, любовь и ненависть. И, конечно, свои тайны и легенды, как уж без них.
В 1773 году имение купил Юзеф Куженецкий. На протяжении почти столетия представители этого рода владели Дубоем. В их времена, в 1784 году, здесь побывал даже последний король Речи Посполитой Станислав Август Понятовский.
– Еще одним интересным фактом является то, что в деревне Дубой есть паромная переправа. Действующая.
– Да, она до сих пор является любимым развлечением у туристов, потому что через реку Пину можно добраться до Пинска гораздо быстрее на пароме, нежели на машине. Вот такой любопытный факт.
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