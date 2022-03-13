Здесь гостил последний король Речи Посполитой и можно покататься на пароме. Вы бывали в Дубое?

Пришло время для зимнего сезона тревел-шоу по нашей любимой стране. В течение пяти выпусков мы объедем всю Брестскую область: интересные локации, исторические памятники архитектуры с незабываемой аутентичностью, заповедные просторы, живые эмоции, эксклюзивные кадры, классные ведущие и многое другое, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

– Мы находимся около Крестовоздвиженской каплицы XVIII века.

– Каплица находится в деревне Дубой, и она была частью усадьбо-паркового ансамбля Куженецких. Это была такая усадьба, подаренная когда-то Радзивиллами пинским иезуитам. К сожалению, сейчас костел не действует, тем не менее очень любопытно на него посмотреть, потому что он такой небольшой, окружен вековыми деревьями. Здесь есть даже дуб, которому 450 лет.

– Единственное, что портит вид, – это розовые чаши.

Деревня Дубое имеет долгую и яркую историю, в целом характерную для многих исторических белорусских поселений. В ее прошлом есть все: древнее происхождение, прекрасный дворец, столь необходимые душе храмы, чарующий парк, громкие имена владельцев, талант и мастерство местных умельцев, вражда и жестокие битвы, любовь и ненависть. И, конечно, свои тайны и легенды, как уж без них.