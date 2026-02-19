Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Развитие многовекторных торгово-экономических отношений с другими странами должно быть сбалансированным и разумным. Нет никакого смысла закупать у других, если способен производить сам и не хуже. Накануне Президент заслушал отчет правительства за 2025 год, и, что вполне естественно, интересовался о будущих планах на предстоящий. Ведь если мы хотим развиваться и укреплять позиции, то важно не просто подводить итог на каком-то этапе, но так же уметь планировать и дальнейшие действия.

Если подробнее ознакомиться с речью главы государства, то обращает на себя внимание то, что он ставит акцент на проблемах. Ведь обычно, когда речь идет про какой-то отчет то, чаще всего, пытаются подчеркнуть хорошее. Почему же несмотря на то, что мероприятие предполагало обширное освещение в СМИ, Александр Лукашенко все равно говорит, как немало осталось еще нерешенных вопросов? «Когда начинается конфликт или война, тогда все видно наяву», – подчеркнул Президент, обращаясь к правительству. Любой вызов жизни становится лакмусовой бумажкой нашей готовности. Потому самоуспокоение или стремление приукрашивать о своих достижениях является абсолютно неэффективной стратегией. Ведь когда и правда жизнь проверяет на прочность, то ее не обманешь. И все, что было не сделано, помешает противодействовать новым серьезным проблемам. В таких случаях каждый нерешенный вопрос ослабляет позиции, в то время как жизненный вызов требует сил.