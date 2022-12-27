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В Минской области в 2023-м планируют поднять среднюю зарплату на 15%

27 декабря 2022 15:23
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Новости Беларуси. На финансирование социальной сферы направят свыше 60 % бюджета центрального региона. На заседании Миноблисполкома рассмотрели план социально-экономического развития и проект областного бюджета на 2023 год, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области в 2023-м планируют поднять среднюю зарплату на 15%-1

Планируют увеличить валовой региональный продукт на 4 %. В большей степени за счет наращивания объемов инвестиций более чем на 20 %. Особое внимание агропромышленному комплексу. В 2023-м построят 30 молочно-товарных ферм. Промышленный комплекс будут развивать за счет технического перевооружения предприятий, а также завершения реализации крупных инвестиционных проектов. Кроме того, в 2023 году планируют увеличить среднюю заработную плату на 15 %.

В Минской области в 2023-м планируют поднять среднюю зарплату на 15%-4

Денис Курленко, заместитель председателя Миноблисполкома:
Инвестиции должны составить свыше 122 % – это порядка 10 миллиардов. Соответственно, мы уже сейчас должны понимать, за счет каких проектов в промышленной нашей сфере, в сфере АПК, как мы будем эти инвестиции достигать. Это новые рабочие места, это заработная плата и повышение уровня жизни населения.

В Минской области в 2023-м планируют поднять среднюю зарплату на 15%-7

Всего на 2023 год в центральном регионе запланировано реализовать более 100 инвестиционных проектов. Основная часть из них будет направлена на инновационную и импортозамещающую деятельность.

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# Государственный бюджет Беларуси # общество # Денис Курленко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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