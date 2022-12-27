Журналисты Минской области перевоплотились в героев сказки и поздравили детей-сирот. Посмотрите, как это было

Новости Беларуси. Не только писать о добрых делах, но и совершать их. Благотворительная акция «СМИ Минщины – нашим детям» набирает обороты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, корреспонденты районной газеты «Нясвіжскія навіны» на один день перевоплотились в сказочных героев и отправились в гости к воспитанникам детского социального приюта и детям-сиротам Городейской вспомогательной школы-интерната. Для ребят подготовили яркую развлекательную программу, творческий мастер-класс и, конечно, целый мешок подарков. Дед Мороз принес детям сладкие угощения, канцелярию и наборы для творчества.

Светлана Шатрун, главный редактор газеты «Нясвіжскія навіны»:

Обычно журналисты пишут о тех, кто делает добро, дарит его другим. В этом году мы решили показать, что журналисты тоже люди очень творческие, креативные и готовы дарить добро и тепло своей души тем, кто в них особенно нуждается. Поэтому в рамках акции «СМИ Минщины – нашим детям» мы посещаем детский социальный приют, детский дом семейного типа и несколько семей, где дети признаны находящимися в социально опасном положении.