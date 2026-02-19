Газовые запасы Европы упали до 33%

Тем временем, происходящее с европейскими запасами газа сейчас, иначе как провалом – нельзя назвать. Хранилища в Германии, Франции и Нидерландах заполнены лишь на 33 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для середины февраля это даже не антирекорд, а катастрофа.

Обычно Европа позволяет себе такие остатки только к марту. На этом фоне Брюссель окончательно утвердил план полного отказа от российского газа. С января 2027-го под запрет попадает СПГ, а с осени – трубопроводное топливо. Только из России замещать фактически нечем. У Скандинавии небольшие запасы газа. Алжир и Азербайджан не готовы обеспечить такие объемы. А американский СПГ стоит дорого. При этом цены на электроэнергию в Европе бьют рекорды, промышленность сворачивается, а зеленые источники простаивают из-за непогоды.