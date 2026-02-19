Беларусь внимательно следит за милитаризацией западных соседей и выступает категорически против наращивания иностранных войск у своих рубежей. Об этом 19 февраля было заявлено на большом брифинге представителя Минобороны в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участвовали военные атташе из 23 стран.

В центре внимания были вопросы военной политики, строительства и развития Вооруженных Сил Беларуси. В очередной раз была обозначена позиция нашей страны: Минск всегда готов к диалогу, но при этом четко фиксирует любые попытки давления вблизи своих государственных рубежей.

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества:

Мы категорически не приемлем развертывания контингентов вдоль границы Республики Беларусь. Мы с настороженностью следим за вопросами увеличения бюджетов иностранных государств, строительства заводов, оснащения вооружением, военной техникой, которые никак не сигнализируют о попытках нормализации отношений, о попытке выстраивания конструктивного диалога с Беларусью.

Минобороны Беларуси планирует провести инвентаризацию отношений с иностранными военными атташе. В нашей стране аккредитованы представители 36 государств, 10 из них входят в НАТО. Со всеми партнерами Минск стремится выстраивать конструктивный диалог, основанный на взаимном уважении и стремлении к региональной стабильности.