Трубило: система ЖКХ Беларуси выдержала испытание снегопадами и морозами

Система ЖКХ Беларуси выдержала испытание снегопадами и морозами. В этом заслуга не только коммунальщиков, но и неравнодушных граждан. Об этом говорили на встрече с коллективом ПМК-19 предприятия «Брестводстрой» в рамках Единого дня информирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Своевременная замена котлов, ремонт теплотрасс и профилактика оборудования позволили пройти пиковые нагрузки без серьезных проблем. В стране работает более 3 тысяч котельных. И только четыре из них дали временный сбой – все неполадки устранили оперативно. Кроме того, на расчистке дорог и дворов было задействовано свыше 160 тысяч человек. В новой пятилетке перед сотрудниками ЖКХ поставлены масштабные задачи.

Геннадий Трубило, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Стоит серьезная задача по реновации и реконструкции жилых домов, которые нецелесообразно ремонтировать с экономической точки зрения. Потому что стоимость капитального ремонта выше нового строительства. Мы над этим работаем и готовится нормативно-правовой акт, где будут определены моменты реконструкции жилых домов, особенно в малых населенных пунктах. Также акцент сделан на реконструкцию очистных сооружений. Речь о перспективных агрогородках, где растет население. За прошлую пятилетку в стране привели в порядок более 10 тысяч дворовых территорий. До 2030 года особое внимание будут уделять механизму гражданских инициатив. Участие людей в решении повседневных задач – не просто основа благоустройства. Ведь сильное государство начинается с неравнодушных людей на местах.