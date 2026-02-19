Трубило: система ЖКХ Беларуси выдержала испытание снегопадами и морозами
Система ЖКХ Беларуси выдержала испытание снегопадами и морозами. В этом заслуга не только коммунальщиков, но и неравнодушных граждан. Об этом говорили на встрече с коллективом ПМК-19 предприятия «Брестводстрой» в рамках Единого дня информирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Своевременная замена котлов, ремонт теплотрасс и профилактика оборудования позволили пройти пиковые нагрузки без серьезных проблем. В стране работает более 3 тысяч котельных. И только четыре из них дали временный сбой – все неполадки устранили оперативно. Кроме того, на расчистке дорог и дворов было задействовано свыше 160 тысяч человек. В новой пятилетке перед сотрудниками ЖКХ поставлены масштабные задачи.
Геннадий Трубило, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
Стоит серьезная задача по реновации и реконструкции жилых домов, которые нецелесообразно ремонтировать с экономической точки зрения. Потому что стоимость капитального ремонта выше нового строительства. Мы над этим работаем и готовится нормативно-правовой акт, где будут определены моменты реконструкции жилых домов, особенно в малых населенных пунктах. Также акцент сделан на реконструкцию очистных сооружений.
Речь о перспективных агрогородках, где растет население. За прошлую пятилетку в стране привели в порядок более 10 тысяч дворовых территорий. До 2030 года особое внимание будут уделять механизму гражданских инициатив. Участие людей в решении повседневных задач – не просто основа благоустройства. Ведь сильное государство начинается с неравнодушных людей на местах.
Михаил Хомич, житель Жабинки:
Чтобы мир был на земле. Наш глава государства заботится в первую очередь. Жизнь такая, что надо держать ухо востро. Молодец наш глава, что поддерживает доктрину, которая создается у нас в Беларуси.
Иван Дорош, житель Жабинки:
Я учился в кадетском классе и для меня патриотизм стоит на самом первом месте. Нужно уважать государственную символику, своими силами помогать государству.
Отдельно на встрече с коллективом ПМК-19 предприятия «Брестводстрой» говорили об обороноспособности страны. На это делает ставку глава государства. Речь идет о пере-вооружении армии, повышении престижа военной службы.