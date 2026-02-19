Бывший командующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный санкционировал диверсии на газопроводах «Северный поток». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Spiegel.

По информации зарубежного издания, операция не была согласована с президентом Украины Владимиром Зеленским, а его офис не был поставлен в известность.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2» произошли в сентябре 2022 года. В России инцидент квалифицировали как акт международного терроризма. Материалы расследования, запрошенные Москвой, так и не были предоставлены западными странами.

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