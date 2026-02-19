Экс-лидера Южной Кореи приговорили пожизненному сроку

Экс-президент Южной кореи Юн Сук Ёль был приговорен к пожизненному заключению за организацию мятежа. Об этом пишет ТАСС.

Решение было вынесено 19 февраля. Обвинение добилось смертной казни, но в этой стране действует мораторий на ее применение. По тому же самому делу бывший министр обороны получил 30 лет тюрьмы.

Юн Сук Ёлю в общей сложности предъявлено 8 уголовных обвинений. В январе он уже был осужден на 5 лет за препятствование аресту.

Следствие выяснило, что в декабре 2024 года он ввел военное положение в нарушение конституции для борьбы со своими противниками. В апреле 2025 года Конституционный суд страны признал эти действия незаконными и отстранил его от власти.

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