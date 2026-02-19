Соседи-прибалты снова удивляют. Власти Эстонии официально заявили о готовности страны разместить на своей территории ядерное оружие НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И это притом, что эстонский народ, на фоне нехватки электричества и растущей безработицы, уже готов выгнать премьера из кабинета. Рейтинг одобрения Кристена Михала рухнул до 22 %. Эксперты говорят: в других странах с такими цифрами подают в отставку. Пока же власти озабочены вопросом стратегической безопасности Европы.

Маргус Цахкна, министр иностранных дел Эстонии:

У нас нет такой доктрины, которая бы исключала это, если НАТО сочтет необходимым, в соответствии с нашими планами обороны, разместить, например, ядерное оружие на нашей территории.

Но Таллин в этой истерике не одинок. Так, польский президент ранее потребовал ядерного оружия для страны. А Германия начала с Францией переговоры о совместном «ядерном зонтике».