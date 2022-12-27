«Мы там, где нужны». Поговорили с белорусской певицей Анной Благовой о творчестве
С приходом декабря люди погружаются в суматоху предпраздничных дел, подарки, игрушки, шампанское. И все же среди радостной суеты наступает необходимость подвести итоги уходящего года. Все ли сбылось? Все ли было сделано? Время задуматься. Наша гостья с благодарностью провожает 2022-й, ведь количество поводов для гордости у нее приумножилось. Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певица, композитор, прапорщик милиции Анна Благова.
Александр Меженный, ведущий:
Нам приятно, что ты здесь. А тебе есть за что поблагодарить уходящий 2022-й, все ли сбылось, чего ты хотела?
Анна Благова, певица, композитор, прапорщик милиции:
2022 год для меня стал прорывом в том плане, что многие во мне увидели композитора, то есть человека, который пишет песни, и музыку, и тексты. Для многих это стало открытием. А для меня 2022 год – год моего нового творческого витка, я не только пою, сейчас сотрудничаю с нашими белорусскими исполнителями, но уже и не только с белорусскими.
Юлия Самусенко, ведущая:
Чем удивил 2022 год? Все ли намеченные цели и планы исполнились?
Анна Благова:
Конечно, не все. Всегда говорю такую фразу: плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Конечно, планов несметное количество. Хочется, чтобы они сбылись, их воплотить в жизнь, надеюсь, что кролик в 2023-м будет ко мне благосклонен.
Александр Меженный:
Сегодня мы будем показывать клип на песню «Мы там, где нужны». Название уже само за себя говорит. И то, что ты в форме сегодня, это тоже о многом говорит. Тебе очень идет форма. Расскажи про этот клип. Кто снимал? Как родилась идея?
Анна Благова:
С легкой руки Ирины Дорофеевой я познакомилась с прекрасным автором текста этой песни Анной Селук. Дело в том, что несколько лет назад был снят фильм о минской милиции. Так уж случилось, все так совпало, родился лозунг, кредо нашего минского гарнизона «Мы там, где нужны». И когда я познакомилась с Анной, я спросила, может, что-то получится сделать такое мощное, лаконичное, до мурашек «Мы там, где нужны». Буквально 4-5 дней спустя она мне прислала текст, который меня настолько вдохновил, воодушевил, что музыка родилась буквально за пять минут.
Юлия Самусенко:
Мне кажется сейчас самое время пожелать нашим телезрителям что-то к Новому году. Какие у вас будут пожелания?
Анна Благова:
От моего маленького, но очень доброго сердца я хочу пожелать всем телезрителям гармонии внутри. Как мы можем достичь этой гармонии? Конечно, когда рядом живы и здоровы наши близкие, когда счастливы и смеются наши дети, когда у наших родителей все хорошо. Когда над нашей страной мирное, чистое небо. Поэтому загадайте все самые искренние желания в новогоднюю ночь. Я до сих пор считаю, что Новый год – это самый волшебный день в году. Поэтому пускай желания исполнятся, пускай в нашей стране все будет мирно, красиво и спокойно.
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