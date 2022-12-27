«Мы там, где нужны». Поговорили с белорусской певицей Анной Благовой о творчестве

С приходом декабря люди погружаются в суматоху предпраздничных дел, подарки, игрушки, шампанское. И все же среди радостной суеты наступает необходимость подвести итоги уходящего года. Все ли сбылось? Все ли было сделано? Время задуматься. Наша гостья с благодарностью провожает 2022-й, ведь количество поводов для гордости у нее приумножилось. Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певица, композитор, прапорщик милиции Анна Благова. Александр Меженный, ведущий:

Нам приятно, что ты здесь. А тебе есть за что поблагодарить уходящий 2022-й, все ли сбылось, чего ты хотела?

Анна Благова, певица, композитор, прапорщик милиции:

2022 год для меня стал прорывом в том плане, что многие во мне увидели композитора, то есть человека, который пишет песни, и музыку, и тексты. Для многих это стало открытием. А для меня 2022 год – год моего нового творческого витка, я не только пою, сейчас сотрудничаю с нашими белорусскими исполнителями, но уже и не только с белорусскими. Юлия Самусенко, ведущая:

Чем удивил 2022 год? Все ли намеченные цели и планы исполнились? Анна Благова:

Конечно, не все. Всегда говорю такую фразу: плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Конечно, планов несметное количество. Хочется, чтобы они сбылись, их воплотить в жизнь, надеюсь, что кролик в 2023-м будет ко мне благосклонен.

Александр Меженный:

Сегодня мы будем показывать клип на песню «Мы там, где нужны». Название уже само за себя говорит. И то, что ты в форме сегодня, это тоже о многом говорит. Тебе очень идет форма. Расскажи про этот клип. Кто снимал? Как родилась идея? Анна Благова:

С легкой руки Ирины Дорофеевой я познакомилась с прекрасным автором текста этой песни Анной Селук. Дело в том, что несколько лет назад был снят фильм о минской милиции. Так уж случилось, все так совпало, родился лозунг, кредо нашего минского гарнизона «Мы там, где нужны». И когда я познакомилась с Анной, я спросила, может, что-то получится сделать такое мощное, лаконичное, до мурашек «Мы там, где нужны». Буквально 4-5 дней спустя она мне прислала текст, который меня настолько вдохновил, воодушевил, что музыка родилась буквально за пять минут. Юлия Самусенко:

Мне кажется сейчас самое время пожелать нашим телезрителям что-то к Новому году. Какие у вас будут пожелания?