Лукашенко предложил Зимбабве трёхсторонний проект с Мозамбиком по строительству морского порта

Минск и Хараре связывают более 30 лет дипломатических отношений. Существенный импульс они получили в 2023 году после государственного визита белорусского лидера в Зимбабве. Тогда был подписан пакет соглашений в сферах сельского хозяйства, транспорта, энергетики, добычи полезных ископаемых. Пока товарооборот остается сравнительно небольшим – по итогам 2025 года он превысил 26 миллионов долларов.

Беларусь и Зимбабве нацелены в ближайшие годы вывести взаимный товарооборот на уровень свыше 100 миллионов долларов. Развитие сотрудничества двух стран стало ключевой темой встречи Александра Лукашенко с председателем Сената этой африканской республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, Александр Лукашенко предложил реализовать трехстороннюю инициативу с участием Мозамбика по строительству морского порта, что может открыть дополнительные логистические возможности для региона и расширить экономическое присутствие Беларуси на африканском направлении.

Основу белорусского экспорта составляют сельскохозяйственная техника, прицепы и полуприцепы. При этом в предыдущие годы показатели были значительно выше, что говорит о наличии потенциала для роста. Существенно нарастить объемы торговли возможно благодаря крупным инфраструктурным проектам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Обдумывая перспективу работы Беларуси в Африке, я вернулся к старому тезису, который мы обсуждали с вашим Президентом. Нам очень нужна точка опоры на побережье Африканского континента, на юго-востоке. Это значит, что мы вместе должны поработать с Зимбабве над строительством порта в вашем соседнем государстве – Мозамбике.

Если бы мы осуществили вместе с Мозамбиком и Зимбабве эту идею, а в данном случае мы можем это сделать и восстановить железнодорожное сообщение через вашего соседа (там небольшое расстояние) в Зимбабве, то ваша страна стала бы хорошим хабом для товаров, нужной продукции не только из Беларуси, но и для товаров других государств. Думаю, прежде всего России.

Над этой идеей нам надо поработать. Я прошу, вы напомните Президенту Мнангагве о нашем разговоре в этом ключе. И мне очень важно услышать ваше мнение и ваших коллег на сей счет. Это большая перспектива.

Что касается отношений Беларуси с Зимбабве, здесь практически нет никаких проблем. Надо просто идти нашей дорожной картой, которая выработана, и реализовывать те мероприятия, которые определены этим планом. Мы в этом отношении будем делать все, что пообещали. Очень важно для нашего сотрудничества, чтобы парламентарии, сенаторы осуществляли контроль за реализацией достигнутых соглашений. Как у вас в Зимбабве, так и у нас. Так что у нас большой объем работы, чтобы выйти через пару лет на товарооборот свыше 100 миллионов долларов, как мы и договаривались.