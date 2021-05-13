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«Я в лагере прививочников». Сотрудников телеканала СТВ вакцинировали от коронавируса прямо на рабочем месте

13 мая 2021 14:49
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Новости Беларуси. 13 мая коллектив телеканала СТВ присоединился к прививочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я в лагере прививочников». Сотрудников телеканала СТВ вакцинировали от коронавируса прямо на рабочем месте-1

Российскую вакцину против коронавируса добровольно получили несколько десятков наших коллег. Процедура прошла с соблюдением всех эпиднорм, но как говорится, не отходя от рабочего места – прямо в телецентре.

«Я в лагере прививочников». Сотрудников телеканала СТВ вакцинировали от коронавируса прямо на рабочем месте-4

Прежде самой манипуляции всех обследовал врач: измеряли температуру, сатурацию и давление.

«Я в лагере прививочников». Сотрудников телеканала СТВ вакцинировали от коронавируса прямо на рабочем месте-7

Наталья Надольская, экономический обозреватель СТВ:
Я в лагере прививочников, поэтому все мои дети получали профилактические прививки. Мы всей семьей ежегодно делаем прививки сезонные против гриппа. У нас не стоял вопрос, делать или не делать прививку от COVID. Просто был вопрос, когда ее делать.

«Я в лагере прививочников». Сотрудников телеканала СТВ вакцинировали от коронавируса прямо на рабочем месте-10

Сергей Верас, шеф-редактор СТВ:
То, что это делается прямо на работе, очень удобно. Спасибо людям в белых халатах прежде всего. Эта прививка, возможно, нам сохранит здоровье и даст возможность куда-то путешествовать. Это только плюс.

«Я в лагере прививочников». Сотрудников телеканала СТВ вакцинировали от коронавируса прямо на рабочем месте-13

Второй компонент двухфазной вакцины сотрудники СТВ получат, согласно медпротоколам, через три недели.

# Коронавирус # общество # Наталья Надольская # Сергей Верас # Фотофакт

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