«Я в лагере прививочников». Сотрудников телеканала СТВ вакцинировали от коронавируса прямо на рабочем месте

Новости Беларуси. 13 мая коллектив телеканала СТВ присоединился к прививочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российскую вакцину против коронавируса добровольно получили несколько десятков наших коллег. Процедура прошла с соблюдением всех эпиднорм, но как говорится, не отходя от рабочего места – прямо в телецентре.

Прежде самой манипуляции всех обследовал врач: измеряли температуру, сатурацию и давление.

Наталья Надольская, экономический обозреватель СТВ:

Я в лагере прививочников, поэтому все мои дети получали профилактические прививки. Мы всей семьей ежегодно делаем прививки сезонные против гриппа. У нас не стоял вопрос, делать или не делать прививку от COVID. Просто был вопрос, когда ее делать.

Сергей Верас, шеф-редактор СТВ:

То, что это делается прямо на работе, очень удобно. Спасибо людям в белых халатах прежде всего. Эта прививка, возможно, нам сохранит здоровье и даст возможность куда-то путешествовать. Это только плюс.