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«Вы гробите скотину в железобетоне!» Что по-настоящему ужаснуло Лукашенко в Витебской области?

26 октября 2025 17:37
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То, что происходит в Витебском регионе, в развитие которого вкладывают много сил и государственных денег, Президента просто ужаснуло, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Начиная с падежа скота до проваленных инвестиционных проектов. Проблем много, а времени, чтобы их устранить, в обрез.

Лукашенко: «Кнута вам не хватает!» Жесткий разговор о будущем Витебского региона. Читайте здесь. 

«Вы гробите скотину в железобетоне!» Что по-настоящему ужаснуло Лукашенко в Витебской области? -2

Ахиллесова пята сельского хозяйства – управленческое равнодушие. Из-за него хромают и другие отрасли. И деревообработка. Витебская область самая лесистая.

«Вы гробите скотину в железобетоне!» Что по-настоящему ужаснуло Лукашенко в Витебской области? -4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Вы гробите скотину в железобетоне, не убирая вовремя навоз, и они там тонут! Телята дохнут! И в это время на опушке леса у вас тысяча кубов пропадает. И в это время у вас «Витебскдрев» остановлен. Так завезите на «Витебскдрев». Пусть вам выпилят все, что необходимо для строительства дощатого телятника. Тысячу раз об этом говорю. 

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# Сельское хозяйство # Александр Лукашенко # Государственная политика # Евгений Пустовой

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