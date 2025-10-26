«Вы гробите скотину в железобетоне!» Что по-настоящему ужаснуло Лукашенко в Витебской области?

То, что происходит в Витебском регионе, в развитие которого вкладывают много сил и государственных денег, Президента просто ужаснуло, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Начиная с падежа скота до проваленных инвестиционных проектов. Проблем много, а времени, чтобы их устранить, в обрез.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы гробите скотину в железобетоне, не убирая вовремя навоз, и они там тонут! Телята дохнут! И в это время на опушке леса у вас тысяча кубов пропадает. И в это время у вас «Витебскдрев» остановлен. Так завезите на «Витебскдрев». Пусть вам выпилят все, что необходимо для строительства дощатого телятника. Тысячу раз об этом говорю.

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