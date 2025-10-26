«Вы гробите скотину в железобетоне!» Что по-настоящему ужаснуло Лукашенко в Витебской области?

То, что происходит в Витебском регионе, в развитие которого вкладывают много сил и государственных денег, Президента просто ужаснуло, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Начиная с падежа скота до проваленных инвестиционных проектов. Проблем много, а времени, чтобы их устранить, в обрез.
Лукашенко: «Кнута вам не хватает!» Жесткий разговор о будущем Витебского региона. Читайте здесь.
Ахиллесова пята сельского хозяйства – управленческое равнодушие. Из-за него хромают и другие отрасли. И деревообработка. Витебская область самая лесистая.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы гробите скотину в железобетоне, не убирая вовремя навоз, и они там тонут! Телята дохнут! И в это время на опушке леса у вас тысяча кубов пропадает. И в это время у вас «Витебскдрев» остановлен. Так завезите на «Витебскдрев». Пусть вам выпилят все, что необходимо для строительства дощатого телятника. Тысячу раз об этом говорю.
Читайте также:
Лукашенко: когда я вижу теляток полумертвых и отношение людей к этому – меня это бесит!
Лукашенко: нужен внятный план реального возрождения Витебщины
Лукашенко в Витебской области: вы всё знаете и умеете, вы просто безответственные люди!