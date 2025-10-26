Стоимость превысила 160 млн рублей! Как изменился мост в Мозыре после реконструкции?

В Беларуси создают настоящие шедевры, которые, возможно, в Лувр и не попадут, но значат они не меньше. Буквально на днях завершится реконструкция одного из самых длинных мостов в нашей стране, который связывает Мозырь и Калинковичи, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Его открытие для местных жителей станет настоящим событием. А для белорусских специалистов – новым рубиконом, который только подтверждает высокий уровень и те пожелания, которые прозвучали в их адрес. Сегодня в Беларуси отмечают День автомобилиста и дорожника. Этот праздник объединяет всех, кто трудится в сфере – от водителей и механиков до строителей дорог. Так что мост через Припять – как наглядный пример того, что мы можем, если захотим. Анна Корольчук на неделе оценила строительное преображение.

В свое время путепровод в Мозыре стал инженерной сенсацией. Первый послевоенный крупный объект в регионе и первый автомобильный мост над Припятью. Тогда считали, что переправа прослужит полвека. Мост ожидания оправдал, и даже с лихвой – соединял два берега более 65 лет. В 2022 году конструкцию досконально исследовали: вердикт – предаварийное состояние. Обычным ремонтом было не обойтись. Так появился проект масштабного обновления, стоимость которого превысила 160 миллионов рублей. Сейчас путь с одного берега на другой занимает полчаса на машине и более полутора – на общественном транспорте. Поэтому открытия артерии жители сразу двух районов ждут с нетерпением.

Денис Ясько, генеральный директор предприятия «Гомельавтодор»:

Мы, когда закрыли движение по мосту 26 ноября 2023 года, то получили много жалоб, потому что объезд большой, порядка 35 километров, ну и там переправляли автобусы, люди жаловались. Ну потом, когда видели, что стройка идет, понимали, я думаю, что скажу спасибо.

Тем более что при реконструкции учли, пожалуй, все детали. Ширину моста увеличили на 3 метра. В городе за последние годы прибавилось велосипедистов, и им выделили отдельную дорожку.

Расширили и пешеходный тротуар. Новому покрытию уделили особое внимание – износостойкое, устойчивое к перепадам температур и менее шумное. Транспортный поток на этом участке ожидается интенсивный – у дороги должен быть приличный запас прочности. К слову, около 90 % задействованных строительных материалов было произведено в Беларуси.

За 25 месяцев – а реконструкция идет ускоренными темпами – мост полностью преобразится и внешне, и функционально. Так, например, здесь появились элементы безбарьерной среды, в том числе два лифта с видеонаблюдением. Чтобы один из самых длинных мостов в Беларуси стал и одним из красивейших, здесь установили большую арку с вантами и смотровую площадку, откуда можно полюбоваться широтой реки. К слову, сама Припять внесла немало корректив в работу строителей.

Андрей Коверко, главный инженер мостостроительного управления № 4 предприятия «Мостострой»:

Одним из сложных моментов здесь было возведение арки над руслом реки. Сложность была в том, что в процессе работы мы выяснили, что русло в 70-х годах было пересыпано бутовым камнем, диаметр которых составлял до метра, и все русло усыпано этими камнями. Ввиду этого нам пришлось поменять технологию сборки всего этого металлического пролетного строения, и выполняли эту уникальную работу по сборке металла с плавсредств. Подробности в видео.