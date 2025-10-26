«Урожай всегда будет». Экс-глава Витебщины объяснил, почему зона рискованного земледелия не приговор

Лукашенко: давайте лучше работать на тракторе, чтобы не воевать – нас хотят втянуть в это.

Вы когда-нибудь задумывались о том, что было бы, родись вы в другой семье, стране, если бы у вас изначально был другой стартовый капитал, другие ресурсы? Как думаете, сложилась бы ваша жизнь, задались вопросом в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Такие размышления навеяны очередным разговором о судьбе Витебской области (подробности). Об этом регионе говорят: антипример. Критикуют, ругают и перманентно пытаются спасти. Зона рискованного земледелия – почти приговор или оправдание показательной неуспешности. А если бы здесь были другие почвы? Или просто другие?

Алена Сырова, политический обозреватель:

Если на эти рискованные земли привезти каких-то других людей – может, из западных областей нашей страны – эффект был бы другим?



Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома (2014-2021):

Нет, здесь надо гораздо проще рассматривать этот вопрос. Зона рискованного земледелия (в частности, северный регион) требует просто более емкого технического обеспечения, короткие сроки выполнения работ. И надо сказать, что как раз в сравнении с другими регионами Витебщина здесь проигрывает.

А можно провести другой пример. В 1976 году Витебщина получила рекордный урожай зерновых, порядка 1,5 миллиона тонн зерна в тех условиях. То есть можно получать. Нужно просто соблюдать технологию, жесткая технологическая дисциплина должна быть, временные рамки, и все вовремя сделать. И урожай всегда будет.