Лукашенко: когда я вижу теляток полумертвых и отношение людей к этому – меня это бесит!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не забронзовел. И для меня ничего не стоит Василию Николаевичу сказать: слушай, я тебя попрошу вместе с Комитетом госбезопасности, дай мне ситуацию, чем дышит народ. Но не то, что там в тиктоках квокаются и токаются. Это я с помощниками прочитаю. А то, что не слышно, не видно – у них специальные методы. И когда он мне доложил это на нескольких страницах, ну, отдельно взяли, мне стало плохо вообще. Я увидел, Александр Михайлович, ужаснейшую ситуацию в Витебской области. Ужасная безответственность снизу доверху. А мы нижний слой взяли. Чем дышат начальники, я знаю.

Вы думаете, у меня это мимо проходит? Вот поругался, пошумел, покричал, все так прошло. Да нет. Я очень эмоциональный, восприимчивый человек, и мне хотелось бы с вами работать по-хорошему. Но с вами невозможно работать по-хорошему, когда ты видишь, что происходит. Лучше бы ты мне не посылал эти фотографии, где карачатся эти телятки, которых я до сих пор у себя дома тоже выращиваю. И когда я вижу их, полумертвых, и отношение людей к этому, слушайте, меня это бесит. Нельзя с животными так обращаться, они же беззащитные, они же не мы. Мы, люди, можем защититься, убежать, спрятаться, а они-то этого не могут. Они надеются на нас. А мы к ним так относимся. И когда я прочитал весь этот анализ по Витебской области, который ты мне к ночи прислал, надо же было придумать – к ночи прислать. Это ужасно! Пьянство, безответственность. Какие технологии вы не знаете, которые я от вас требую? Вы все знаете, вы все умеете. Вы просто безответственные люди. Понимайте меня, как хотите. Вы все, сидящие здесь, и начальники тоже. Вы только по случаю, и начальники тоже, чтобы мне доложить что-то, рассказать и сбежать опять куда-то. Но почему вы не пашете поля?

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