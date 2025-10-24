Лукашенко: нужен внятный план реального возрождения Витебщины

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас не хватает людей. И прежде всего в сельской местности. Несмотря на это, мы смогли, сжав зубы, накормить людей и одеть. Витебская область – пятая часть Беларуси. Да, непростая область. Это не Брестская – южная область, и не Гродненская. Но это наша земля. И раз Бог распорядился так, что она не в России, не в Латвии, не в Литве, а в Беларуси, мы за нее отвечаем. Люди меня избрали, понимая, что я обязан как Президент (не хочу сказать «защитить», я не герой-одиночка) организовать вас, чтобы защитить свою страну. Чтобы не дай бог не произошло то, что происходит в нашей родной очень богатой Украине. В связи с этим я очень часто говорю: мужики, лучше работать на тракторе, чем воевать и раскатываться по линии фронта на танке. Лучше работать. Печально, но в Витебской области не все меня услышали. Половину из тех, кто услышал, не то от страха, не то показушничают. Наши люди здесь заждались если не прорыва, то хотя бы внятного плана реального возрождения Витебщины. И мы это с вами обеспечим.

В части села хочу предостеречь от дальнейших необдуманных решений, которых вы уже немало наворотили. Теперь предлагаете создать два новых крупных холдинга по глубокой переработке мяса и молока. Господь с вами, создавайте. Это ваше дело. Но каждый год в ноябре вы будете докладывать о своем героизме. Нет героизма – я вам сказал, что будет. Вы показали на малых объединениях, как вы работаете. Так будет и на крупных. Ну, послушаем аргументацию, может, не все понимаем.

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