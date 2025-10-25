Лукашенко в Витебской области: вы всё знаете и умеете, вы просто безответственные люди!

Евгений Пустовой, СТВ: Не стоит надеяться ни на кого. Вот, мол, Трамп разрулит. Трамп по всему миру метается в поисках лучших сделок для Америки. А мы все думаем, это его дуалистичные заявления отражают характер. Нет, это лексическое отражение противоречивости шагов в поисках репутационных побед. Даже США метаются в поисках путей развития. Путин поможет, поможет, учитывая дружбу и согласованную политику с Лукашенко. И у Путина своя страна, самая огромная в мире и десятки миллионов человек. Трамп, Путин, Си, Гутерриш. Белорусы могут опереться только на Лукашенко. Так давайте его слушать и выполнять поручения.

Лукашенко поможет продать. Лукашенко поможет решить. Лукашенко поможет... Что говорить, но присутствует такой мейнстрим среди управленческого аппарата страны. Что мы хотим от молодых специалистов, если новое поколение вертикали не видело больших сложностей? Ведь тяжелые времена рождают героев. Шейман, Русый, Заяц, Кочанова. Команда молодости современной белорусской государственности. Сейчас любая сложность. С портфелем просьб к Первому. Плюрализм. Ну вот дали полномочия. Целый катехизис регионального управленца появился. Только ни диктатуры, ни президентов на местах. Иждивенчество. Это не только про льготы. Это про ожидания, когда самому надо действовать. Иждивенчество – это ржавчина для экономики. Это даже цивилизационный вызов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Вы не знаете технологии содержания скота? Вы не знаете технологии возделывания растениеводческой продукции? Какие технологии вы не знаете, которые я от вас требую? Вы все знаете, вы все умеете, вы просто безответственные люди. Понимайте меня как хотите. Вы все, сидящие здесь, и начальники тоже. Вы только по случаю, и начальники тоже, мне чтоб доложить, чего-то рассказать и сбежать опять куда-то. Ну почему не пашете поля?

Александр Лукашенко:

Чтобы руководитель был руководителем, он решил, несет за это ответственность и пусть делает так, чтобы был результат. В противном случае будем все время у кого-то забирать, а им отдавать.

Да, управленческий гуманизм не для суровых северных широт. В принципе, область отражает всю негу Беларуси. Ни одна Витебская область не изобилует показателями, есть свои рекорды у каждого региона. Расслабились. Любимую не отдали, так и 2020 года больше не будет. Будет война. Мы на изломе цивилизаций и больших интересов больших стран. Ни Польшу, ни Беларусь спрашивать, если что, не будут. Или не будет войны. Все зависит от каждого из нас. Прямо сейчас двадцатилетних медсестер и пограничников на посту, а уже завтра утром механизаторов и агрономов.

Уберите уже наконец-то кукурузу. Даже священника. Что он скажет пастве Склироса в воскресной проповеди?

Александр Лукашенко:

Я вам не рассказываю, сколько это стоит мне здоровья и так далее. А Кочанова будет завывать перед президентскими выборами: нет, нет, нет, мы не готовы. Мы не готовы. Другого Президента нам не надо, пока мы не готовы. Все, Наталья Ивановна, все. Мы должны навести порядок и молодежи передать бразды управления. Но мы должны навести его. Это позор. Это позорище, что у нас в Беларуси я такую нагрузку несу, как диктатор. Слушайте, что только на меня не пишут, не говорят и как ни бьют и ноги ни вытирают. А вы тихонько за спиной сидите. Вы что, войны захотели? Не надо вам войны. Нужна экономика. Понимаете?

От нас многое не надо. К стране, к делу. Относиться как к родной маме. И не подводить Батьку. Это и есть нерв нынешней турбулентной эпохи. Будет горячо. В самой северной области страны это уже поняли.