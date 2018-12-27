«Вы – главное достояние нашей Беларуси». Александр Лукашенко поздравил детей на новогоднем празднике во Дворце Республики
Новости Беларуси. Традиционный хоровод Главной елки страны 27 декабря собрал во Дворце Республики почти 2,5 тысячи детишек со всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравить их с наступающим праздником приехал Президент Александр Лукашенко.
Дети – главное достояние страны, и жизнь их должна быть мирной и счастливой. Глава государства отметил, что уходящий год подарил много поводов гордиться подрастающим поколением Беларуси. Это успехи на международных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях…
Что еще происходило во Дворце Республики – репортаж Анастасии Иванниковой.
Они охотно делились новогодними мечтами.
Я попросила Деда Мороза, чтобы он подарил мне беспроводные наушники.
Впрочем, не всегда.
Если говорить, не сбудется.
Искренне рассказывали о своей вере в чудеса и о значении Нового года.
У тебя захватывает дух, что вокруг везде фонарики, хочешь на всё посмотреть.
Много веселья, хорошего настроения, подарки...
А еще делились своими праздничными традициями и раскрывали тайну, откуда берутся подарки.
Всегда появляются подарки. Сами по себе. Знаете, Новый год – это тот праздник, когда можно собраться семьей, друзьями и отметить его всем вместе.
Мне нравится, когда мы в гости ходим, нравится ночью не спать в Новый год.
Благотворительная акция «Наши дети», организованная по инициативе главы государства, шагает по стране с 1995 года. Представители власти, крупных предприятий, банков, общественных организаций и все неравнодушные отправляются к тем, кому особенно важны внимание и забота.
«Я очень долго ждала Нового года»: в Беларуси продолжается акция «Наши дети»
К Новому году и Рождеству подарки и праздничные представления воспитанникам детских домов, ребятам из приемных и многодетных семей, детям-инвалидам.
В 2018 году акция с акцентом на добрые дела и волшебство порадует по меньшей мере 15 тысяч ребят. Цифра немаленькая. Да и как иначе, ведь из года в год всё больше белорусов спешат творить добро. Тем более, для ощущения праздника порой нужно всего лишь внимание. Радостные улыбки и счастливые глаза в ответ гарантированы. Но обо всем по порядку.
Ефим Ерошенко:
Вот эта статуэтка шла к этому диплому, фестиваль «Звездочет». Мне больше на этом конкурсе запомнилось, что это моя первая статуэтка, которую я заработал. Там было открытое голосование.
Маленький Ефим с гордостью показывает все награды и дипломы. Заслужил! А потом скромно добавляет, что хотел бы стать всемирно известным певцом. В свои девять Ефим, что называется, мастер на все руки. Занимается дзюдо, поет (в свое время покорял песнями Валерия Леонтьева), а еще осваивает флейту, барабаны и пианино.
Дома словно целый оркестр. Родители, конечно, гордятся успехами. Тем временем, заметили их и независимые судьи. Вот и приглашение на Главную елку страны в кармане. А наряд – на достойном месте в шкафу.
Костюм с фирменными красными акцентами. Цвет лидера – не иначе. Да и праздничная атмосфера обязывает.
Ефим Ерошенко:
У меня ожидания очень хорошие. Там будет много ребят, и мне кажется, что мы с ними подружимся.
И ведь наш маленький герой не ошибся.
Анастасия Иванникова, СТВ:
Во Дворец Республики на долгожданную Главную елку приехали около 2,5 тысяч ребят со всех регионов страны. А всё для того, чтобы загадать желание под этой новогодней красавицей. Считается, что тогда оно обязательно сбудется. Да и как иначе. Ведь вокруг такая атмосфера добра и теплоты.
В 2017 году республиканские органы госуправления, концерны, банки, общественные объединения оказали материальную помощь, приобрели оборудование и подарки на сумму более 1 млн 205 тысяч белорусских рублей. Этот год для ребят тоже стал по-настоящему волшебным. В итоге, сегодня своим праздничным настроением ребята делились в ответ – и друг с другом, и с журналистами.
Она, как истинная модель, демонстрирует перед камерой свое уникальное платье. И рассказывает, что за таким сказочным образом стоит большая подготовка. Вот и навыки, полученные в подиум-школе, Глория показала во всей красе. Наша героиня рассказывает: настроение хоть и праздничное, но все же с легкими волнующими нотками. А в свои 11 на вопрос о заветном новогоднем желании, словно взрослая, отвечает.
Глория Гоголева:
Я уже большая девочка и загадала всем счастья. Для меня Новый год – это сказка, в которой каждый ребенок может очутиться и почувствовать атмосферу праздника.
А гладя вот на этих хрупких девочек, сразу и не скажешь, что хобби у них отнюдь не девичье. Уже сейчас они мечтают о спортивных победах и с гордостью рассказывают о том, что не первый год занимаются дзюдо. И ведь получается! У главного волшебника Деда Мороза в 2019 году уже попросили успехов в спорте и любимую игрушку – лего. Ну а пока на Главной елке стараются не упустить нужный фотокадр.
Такие ребята, как наши герои, – молодое поколение – уж точно помогут приумножить сегодняшние достижения. Александр Лукашенко по традиции принял участие в новогоднем празднике.
«Мы, взрослые, гордимся вами». На главной ёлке страны Президент поздравил ребят с праздниками
Глава государства признается: присутствовать здесь – это большая честь и ответственность. А еще очень волнительная миссия. Да и как иначе. Ведь это возможность подарить детям сказку, увидеть улыбки и радость в глазах. А это, в свою очередь, лучший подарок для взрослых.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы – главное достояние нашей Беларуси. Это не просто красивые слова, за этими словами – искренняя любовь, желание заботиться, защищать. Это естественные эмоции, которые вызывают наши малыши и детишки постарше. Для меня нет ничего важнее, чем ваше мирное и счастливое детство.
К сожалению, в прошлом году всё больше и больше журналисты всей планеты показывали глаза испуганных детей по причине взрывов от бомб и снарядов. Поэтому главное – это мирное и счастливое детство. И мы, взрослые, должны сделать всё, чтобы это мирное детство было у вас, потому что тогда и у ваших детей будет такое же мирное и счастливое детство.
Глава государства пожелал маленьким зрителям веселых зимних каникул и счастливого Нового года.
Президенту Беларуси подарили игрушку и рождественскую ёлку на празднике во Дворце Республики
2019 год наверняка подарит много поводов для хорошего настроения, исполнит заветные мечты и желания. Кстати, одно из них сегодня уж точно исполнилось. Ребята посмотрели новогоднее представление, которое раскрыло все секреты «Формулы добра».
Душевный, яркий и красочный. Именно таким и запомнят все этот праздник. Праздник, который объединил таких разных, но искренне верящих в чудеса ребят. У каждого из них своя судьба и история. Но в то же время каждый в сказочное новогоднее время ждет тепла, заботы и чуда. Чуда, которое наверняка произойдет.