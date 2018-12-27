Турчин, посещая детский дом в Логойске: «Для детей самое главное – это дом»

Новости Беларуси. Подарки принимали и в детском доме семейного типа в Логойске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 ребят воспитывают Марина и Вячеслав Литвяковы. В гости к ним приехали представители Совета по развитию предпринимательства во главе с его председателем, первым вице-премьером Беларуси Александром Турчиным.

Гости заранее знали, что пригодится в хозяйстве. Мотоблок и оборудование к нему – всё, чтобы управляться с участком, на котором вот уже два года обживают дом, полный радости и детских улыбок. Немало подарков досталось и ребятне.

Марина Литвякова:

Дома у нас атмосфера праздника создается всей семьей, то бишь у нас елки, украшения, мы наряжаем. Все ласковые, все добрые, все очень любят свою семью, сразу вливаются.

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Для детей самое главное – это дом. Поэтому та политика, которую проводит государство, конечно, нужны интернаты, нужны приюты для того, чтобы дети жили в таких домах и было ощущение дома, ощущение мамы и папы, семейного праздника.

Инсайдерскую информацию знали, что же хотят ребята, постарались их эти пожелания по возможности выполнить.