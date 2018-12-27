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Турчин, посещая детский дом в Логойске: «Для детей самое главное – это дом»

27 декабря 2018 13:43
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Новости Беларуси. Подарки принимали и в детском доме семейного типа в Логойске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турчин, посещая детский дом в Логойске: «Для детей самое главное – это дом»-1

10 ребят воспитывают Марина и Вячеслав Литвяковы. В гости к ним приехали представители Совета по развитию предпринимательства во главе с его председателем, первым вице-премьером Беларуси Александром Турчиным.

Турчин, посещая детский дом в Логойске: «Для детей самое главное – это дом»-4

Гости заранее знали, что пригодится в хозяйстве. Мотоблок и оборудование к нему – всё, чтобы управляться с участком, на котором вот уже два года обживают дом, полный радости и детских улыбок. Немало подарков досталось и ребятне.

Турчин, посещая детский дом в Логойске: «Для детей самое главное – это дом»-7

Марина Литвякова:
Дома у нас атмосфера праздника создается всей семьей, то бишь у нас елки, украшения, мы наряжаем. Все ласковые, все добрые, все очень любят свою семью, сразу вливаются.

Турчин, посещая детский дом в Логойске: «Для детей самое главное – это дом»-10

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Для детей самое главное – это дом. Поэтому та политика, которую проводит государство, конечно, нужны интернаты, нужны приюты для того, чтобы дети жили в таких домах и было ощущение дома, ощущение мамы и папы, семейного праздника.
Инсайдерскую информацию знали, что же хотят ребята, постарались их эти пожелания по возможности выполнить.

Турчин, посещая детский дом в Логойске: «Для детей самое главное – это дом»-13

Напомним, что новогодняя благотворительная акция «Наши дети» продлится в Беларуси до 11 января.

# Благотворительная акция # общество # Марина Литвякова # Александр Турчин # Фотофакт

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