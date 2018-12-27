«Мы, взрослые, гордимся вами». На главной ёлке страны Президент поздравил ребят с праздниками

Новости Беларуси. В столицу на главную елку страны приехали девчонки и мальчишки из всех регионов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционный хоровод собрал на сей раз почти 2,5 тысячи человек. Поздравил их с наступающим праздником во Дворце Республики Александр Лукашенко.

Дети – главное достояние страны, и жизнь их должна быть мирной и счастливой. Президент отметил, что уходящий год подарил много поводов гордиться подрастающим поколением Беларуси. Это успехи на международных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы, взрослые, гордимся вами. Это ваше успешное участие в многочисленных международных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. Было приятно узнать, что маленькие жители нашей страны активно включились в мероприятия, связанные с Годом малой родины, совершили много добрых дел в своих городах, селах, маленьких деревеньках, чтобы благоустроить эти города и села.

Это останется в вашей памяти навсегда, и я вам за это очень благодарен. На этой традиции преемственности, уважительном отношении к людям держится вся наша история государства.

Впереди еще очень много интересного, увлекательнейшая жизнь, но всегда будут близкие люди, готовые подставить плечо, окружить вас теплом и вниманием. И очень хочется, чтобы вы понимали ценность всего того, что подарила вам судьба, самой жизни, независимой страны, мирного неба, хороших людей, которые в нужный момент встретились и будут постоянно встречаться на вашем долгом пути.