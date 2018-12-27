«Мы, взрослые, гордимся вами». На главной ёлке страны Президент поздравил ребят с праздниками
Новости Беларуси. В столицу на главную елку страны приехали девчонки и мальчишки из всех регионов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционный хоровод собрал на сей раз почти 2,5 тысячи человек. Поздравил их с наступающим праздником во Дворце Республики Александр Лукашенко.
Дети – главное достояние страны, и жизнь их должна быть мирной и счастливой. Президент отметил, что уходящий год подарил много поводов гордиться подрастающим поколением Беларуси. Это успехи на международных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы, взрослые, гордимся вами. Это ваше успешное участие в многочисленных международных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. Было приятно узнать, что маленькие жители нашей страны активно включились в мероприятия, связанные с Годом малой родины, совершили много добрых дел в своих городах, селах, маленьких деревеньках, чтобы благоустроить эти города и села.
Это останется в вашей памяти навсегда, и я вам за это очень благодарен. На этой традиции преемственности, уважительном отношении к людям держится вся наша история государства.
Впереди еще очень много интересного, увлекательнейшая жизнь, но всегда будут близкие люди, готовые подставить плечо, окружить вас теплом и вниманием. И очень хочется, чтобы вы понимали ценность всего того, что подарила вам судьба, самой жизни, независимой страны, мирного неба, хороших людей, которые в нужный момент встретились и будут постоянно встречаться на вашем долгом пути.
Я хочу пожелать всем веселых зимних каникул и счастливого Нового года. Дорогие друзья, вы постарайтесь эти каникулы использовать так, чтобы через несколько дней, когда они закончатся, вы почувствовали, что стали на полступенечки выше, мудрее, чему-то научились. Выходите из дома и делайте все то, что потом вам в жизни пригодится и принесет старшим, которые рядом с вами, радость.
Главная елка страны – это кульминация акции «Наши дети», которая проходит ежегодно. Уже стало доброй традицией поздравлять маленьких белорусов, дарить им подарки и новогоднее настроение.
По всей стране участие принимают около 15 тысяч детей. С нетерпением все они ждут сказочные представления, любимых персонажей и новогодние сладости. На главную елку страны приезжают в том числе воспитанники интернатов, дети из многодетных семей.
Настроение такое воодушевленное. Ощущение, что произойдет сейчас чудо. Дед Мороз придет и Снегурочка, и начнется новогоднее чудо.
Новый год – это тот праздник, в котором можно собраться семьей, друзьями и отметить его всем вместе. Это семейный праздник.
Захватывает дух – везде фонарики, хочется на все посмотреть.
Много веселья, хорошего настроения, подарки.
Новогоднее настроение присутствует и уже с прошлой недели, потому что все уже так вдохновляет, и хочется побыстрее Новый год, 2019-й!
Масса ярких эмоций от представления и после его завершения – сладкие подарки. Президенту также подготовили презент –композицию рождественская ёлка и игрушку ручной работы – символ года и успеха.