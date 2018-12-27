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Президенту Беларуси подарили игрушку и рождественскую ёлку на празднике во Дворце Республики

27 декабря 2018 17:04
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Новости Беларуси. 27 декабря традиционный хоровод во Дворце Республики на Главной елке страны собрал почти 2,5 тысячи детей со всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравить их с наступающим праздником приехал Александр Лукашенко.

Президенту Беларуси подарили игрушку и рождественскую ёлку на празднике во Дворце Республики-1

Президенту Беларуси подарили игрушку и рождественскую ёлку на празднике во Дворце Республики-3

Ребята подготовили подарки Президенту: арт-объект – рождественскую елку и игрушку в технике валяния – символ года и успеха.

Президенту Беларуси подарили игрушку и рождественскую ёлку на празднике во Дворце Республики-6

Президенту Беларуси подарили игрушку и рождественскую ёлку на празднике во Дворце Республики-8

Этот праздник объединил таких разных, но искренне верящих в чудеса ребят. У каждого из них своя судьба и история. Но в то же время каждый в сказочное новогоднее время ждет тепла, заботы и чуда. 

«Вы – главное достояние нашей Беларуси». Александр Лукашенко поздравил детей на новогоднем празднике во Дворце Республики

# Новый год # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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