Президенту Беларуси подарили игрушку и рождественскую ёлку на празднике во Дворце Республики

Новости Беларуси. 27 декабря традиционный хоровод во Дворце Республики на Главной елке страны собрал почти 2,5 тысячи детей со всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот праздник объединил таких разных, но искренне верящих в чудеса ребят. У каждого из них своя судьба и история. Но в то же время каждый в сказочное новогоднее время ждет тепла, заботы и чуда.