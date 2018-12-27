Минская ёлка вошла в список лучших в Европе. 5 фото

Новости Беларуси. Новогодняя ёлка у минского Дворца спорта вошла в список лучших в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нём также Лондон, Афины, Берлин, Париж и Осло. Рейтинг составили обозреватели телеканала Euronews.