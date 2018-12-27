Прямой эфир

Минская ёлка вошла в список лучших в Европе. 5 фото

27 декабря 2018 12:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новогодняя ёлка у минского Дворца спорта вошла в список лучших в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Минская ёлка вошла в список лучших в Европе. 5 фото-1

Минская ёлка вошла в список лучших в Европе. 5 фото-3

В нём также Лондон, Афины, Берлин, Париж и Осло. Рейтинг составили обозреватели телеканала Euronews.

Минская ёлка вошла в список лучших в Европе. 5 фото-6

Минская ёлка вошла в список лучших в Европе. 5 фото-8

Их впечатлила наша стильная пирамида из колец разного диаметра, украшенная серебристым «дождиком» под сводом купола  гирлянд.

Минская ёлка вошла в список лучших в Европе. 5 фото-11

# Новый год # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В акции «Наши дети» приняли участие сотрудники комитета судебных экспертиз
27 декабря 2018 12:22

В акции «Наши дети» приняли участие сотрудники комитета судебных экспертиз

«Мы, взрослые, гордимся вами». На главной ёлке страны Президент поздравил ребят с праздниками
27 декабря 2018 10:59

«Мы, взрослые, гордимся вами». На главной ёлке страны Президент поздравил ребят с праздниками

Как обычные перчатки помогут ребёнку выучить геометрические фигуры и цвета?
27 декабря 2018 10:34

Как обычные перчатки помогут ребёнку выучить геометрические фигуры и цвета?