Муковозчик: «Сейчас не так важно, где они отработают свое бюджетное место, сейчас гораздо важнее, какого качества патриоты выйдут»

Новости Беларуси. Как бороться с фейками в политике? Какое психологическое оружие применяют на международной арене? Спасет ли информационная стерильность от лжи в интернете? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы обсудить мировой порядок и методы борьбы в информационном поле. Кирилл Казаков, СТВ:

Андрей, вы как пионер авторской журналистики. Первая авторская рубрика на СТВ появилась весной 2020 года. Это был Андрей Муковозчик, а после него были все остальные. Это все-таки запрос у вас такой был? Потому что до августа 2020 года у нас были разные свадебные ведущие в качестве тех людей, на которых мы смотрели и говорили: они телевизионные звезды. Сейчас эти звезды совсем другие. Эта авторская журналистика – это один из постулатов этой информационной борьбы? Когда ты знаешь, что за словом стоит человек, и его глаза видишь.

Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:

Да, это и есть то, чем авторская журналистика отличалась от всего предыдущего. И это то, что журфак должен воспитывать, потому что сейчас не так важно, где они отработают свое бюджетное место, сейчас гораздо важнее, какого качества патриоты выйдут с факультета журналистики. Не только с этого факультета. Вот это самое важное. Что касается вопроса, да, это в какой-то момент должно было случиться. Это случилось с меня. Так получилось, что я начинал протаптывать тропинку. Должен был человек встать из окопа и сказать, что это я, я так считаю, и вы меня не сдвинете с этой точки зрения, пока не приведете серьезные аргументы. Кирилл Казаков:

Андрей, вопрос как к пионеру авторской журналистики. Чего нам не хватает: смелости и цинизма или таланта? Андрей Муковозчик:

Не хватает для чего? Кирилл Казаков:

Чтобы взять и сказать свою точку зрения, чтобы эффективно работать, чтобы понимать, что твое слово работает. Даже Президент говорит, что правда – это наше слово, а не так, как Всеволод говорит, что ложь.

Всеволод Непогодин, писатель, политолог (Украина):

Художественный вымысел. Алена Сырова:

Для чего? Всеволод Непогодин:

Чтобы завоевать симпатию как можно большей аудитории, чтобы сделать ее лояльной к себе, чтобы государственные нарративы и смыслы им продать.