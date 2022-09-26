Муковозчик: «Сейчас не так важно, где они отработают свое бюджетное место, сейчас гораздо важнее, какого качества патриоты выйдут»
Новости Беларуси. Как бороться с фейками в политике? Какое психологическое оружие применяют на международной арене? Спасет ли информационная стерильность от лжи в интернете? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы обсудить мировой порядок и методы борьбы в информационном поле.
Кирилл Казаков, СТВ:
Андрей, вы как пионер авторской журналистики. Первая авторская рубрика на СТВ появилась весной 2020 года. Это был Андрей Муковозчик, а после него были все остальные. Это все-таки запрос у вас такой был? Потому что до августа 2020 года у нас были разные свадебные ведущие в качестве тех людей, на которых мы смотрели и говорили: они телевизионные звезды. Сейчас эти звезды совсем другие. Эта авторская журналистика – это один из постулатов этой информационной борьбы? Когда ты знаешь, что за словом стоит человек, и его глаза видишь.
Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:
Да, это и есть то, чем авторская журналистика отличалась от всего предыдущего. И это то, что журфак должен воспитывать, потому что сейчас не так важно, где они отработают свое бюджетное место, сейчас гораздо важнее, какого качества патриоты выйдут с факультета журналистики. Не только с этого факультета. Вот это самое важное. Что касается вопроса, да, это в какой-то момент должно было случиться. Это случилось с меня. Так получилось, что я начинал протаптывать тропинку. Должен был человек встать из окопа и сказать, что это я, я так считаю, и вы меня не сдвинете с этой точки зрения, пока не приведете серьезные аргументы.
Кирилл Казаков:
Андрей, вопрос как к пионеру авторской журналистики. Чего нам не хватает: смелости и цинизма или таланта?
Андрей Муковозчик:
Не хватает для чего?
Кирилл Казаков:
Чтобы взять и сказать свою точку зрения, чтобы эффективно работать, чтобы понимать, что твое слово работает. Даже Президент говорит, что правда – это наше слово, а не так, как Всеволод говорит, что ложь.
Всеволод Непогодин, писатель, политолог (Украина):
Художественный вымысел.
Алена Сырова:
Для чего?
Всеволод Непогодин:
Чтобы завоевать симпатию как можно большей аудитории, чтобы сделать ее лояльной к себе, чтобы государственные нарративы и смыслы им продать.
Андрей Муковозчик:
Не получится. Смотрите, чем мы отличаемся. А мне не надо нравиться аудитории, а я не собираюсь нравиться этой аудитории и продавать ей себя, я не гонюсь за лайками.
Всеволод Непогодин:
Это вы старый человек. Сейчас рыночная экономика, все – товар.
Андрей Муковозчик:
Я им говорю правду, и многие отвернутся от меня, а потом они вернутся сюда за хлебом. Я уверен.
Вадим Боровик, политолог:
Коллеги, напрасно вы себе посыпаете голову пеплом. Вы разве немолодые и неэффективные? А Гриша Азаренок, а Маша Петрашко, Лебедева?
Кирилл Казаков:
Я только о том, что этих людей сейчас можно перечислить. Два десятка посчитал – и все.
Вадим Боровик:
Какую-то проблему мы должны обозначать. Но это один из приемов – убедить. Как сейчас убеждают, что все, Россия ни на что не способна, а у Беларуси такие санкции, что экономика не поднимется. Один из способов психологического воздействия. Помните, разбрасывали ложки: «Русский, тебя ждет суп, приходи в плен». Никогда в плен не придем, осознаем свою ценность, у нас куча талантливой молодежи. Основная проблема, что мы не контролируем технические средства. Но мы это осознали и над этим работаем.
Читайте также:
Остаются ли журналисты в государственных СМИ и какая их основная задача? Поговорили с экспертами
«Это наша контрпропаганда». Помощник министра обороны рассказал, есть ли в Беларуси ЦИПсО
«В 2020 году на улицы выходили не аналитики». Почему молодежь верит фейкам и как с этим бороться?