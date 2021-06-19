Введут ли в Беларуси обязательную вакцинацию? Отвечает Александр Лукашенко

Новости Беларуси. 19 июня Александр Лукашенко посетил 2-ю городскую детскую больницу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие-то вопросы по работе клиники Президенту задали по ходу визита, но глобальные оставили на потом.

Совет оставаться дома все еще актуален, коронавирус никуда не делся. В соседней России, например, уже начинают бить тревогу – новые штаммы, более агрессивные и опасные, значительно ухудшают эпидситуацию. Власти идут на крайние меры – принудительную вакцинацию. Может быть, стоит и нам?