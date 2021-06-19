Введут ли в Беларуси обязательную вакцинацию? Отвечает Александр Лукашенко

Новости Беларуси. 19 июня Александр Лукашенко посетил 2-ю городскую детскую больницу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие-то вопросы по работе клиники Президенту задали по ходу визита, но глобальные оставили на потом.
Совет оставаться дома все еще актуален, коронавирус никуда не делся. В соседней России, например, уже начинают бить тревогу – новые штаммы, более агрессивные и опасные, значительно ухудшают эпидситуацию. Власти идут на крайние меры – принудительную вакцинацию. Может быть, стоит и нам?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Обязательная вакцинация. Не дай бог, понимаешь, о чем речь. Если возникнет такая ситуация, непременно будет введен этот принцип. Слава богу, такой необходимости пока нет. Рекомендуем – вот я говорил о врачах, торговых работниках, аптеки и так далее, кто имеет контакт с людьми в большом количестве – надо себя защитить. Знаете, у меня есть, как и у вас, наверное, сомнения в плане этой вакцины. Но я исхожу из того, что хуже не будет. Поэтому желательно. Мы пока рекомендуем настоятельно, особенно врачам. Я уже об этом говорил.