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Введут ли в Беларуси обязательную вакцинацию? Отвечает Александр Лукашенко

19 июня 2021 18:19
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Новости Беларуси. 19 июня Александр Лукашенко посетил 2-ю городскую детскую больницу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие-то вопросы по работе клиники Президенту задали по ходу визита, но глобальные оставили на потом.

Совет оставаться дома все еще актуален, коронавирус никуда не делся. В соседней России, например, уже начинают бить тревогу – новые штаммы, более агрессивные и опасные, значительно ухудшают эпидситуацию. Власти идут на крайние меры – принудительную вакцинацию. Может быть, стоит и нам?

Введут ли в Беларуси обязательную вакцинацию? Отвечает Александр Лукашенко-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Обязательная вакцинация. Не дай бог, понимаешь, о чем речь. Если возникнет такая ситуация, непременно будет введен этот принцип. Слава богу, такой необходимости пока нет. Рекомендуем – вот я говорил о врачах, торговых работниках, аптеки и так далее, кто имеет контакт с людьми в большом количестве – надо себя защитить. Знаете, у меня есть, как и у вас, наверное, сомнения в плане этой вакцины. Но я исхожу из того, что хуже не будет. Поэтому желательно. Мы пока рекомендуем настоятельно, особенно врачам. Я уже об этом говорил.

Введут ли в Беларуси обязательную вакцинацию? Отвечает Александр Лукашенко-4

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# Вакцинация # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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