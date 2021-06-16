«Всё новое, конечно, всегда вызывает споры». Как проходит вакцинация от коронавируса в Минской области

Новости Беларуси. Более 108 тысяч человек сделали прививку от коронавируса в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Кампания по иммунизации населения активизируется ежедневно. В ближайшее время вакцинацию пройдет каждый десятый житель минского региона.

Более 10 % привитых в Несвижском, Клецком и Стародорожском районах. Кроме стационарных пунктов в больницах, поликлиниках и предприятиях, работают передвижные станции, чтобы доставить вакцину в самые дальние уголки региона. Сейчас основное внимание людям старше 60 лет и имеющим хронические заболевания.

Ирина Миланович, заместитель главного врача Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Почему именно на это население? Потому что риск течения тяжелой коронавирусной инфекции, осложнений при этой инфекции у данной категории населения выше. Именно важно сейчас привить как можно больше этого населения, чтобы обеспечить сохранность здоровья. Все новое, конечно, всегда вызывает споры, обсуждение, настороженность определенную, но мы стараемся максимально разъяснять, объяснять людям. Выходим и в коллективы рабочие, и в коллективы учителей, на предприятия эту информацию доносим о безопасности, целесообразности с приведением примеров.

По результатам анкетирования, сделать прививку собираются не менее 60 % опрошенных. Основная вакцина – «Спутник V». Для прививания жителей отдаленных населенных пунктов используют и китайский аналог.