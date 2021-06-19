«Это мы с тобой по красным зонам ходили, да?» Александру Лукашенко подарили фотоальбом во 2-й больнице Минска

Новости Беларуси. 19 июня Александр Лукашенко посетил 2-ю городскую детскую больницу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В конце посещения состоялся обмен подарками.

– Это вот как раз новейшая-новейшая история. Посещение красных зон.

– А, это мы с тобой по красным зонам ходили, да?

– Для кого-то красная зона – это хайп, для кого-то красная зона – это флажки. А вот здесь для анализа, принятия решения то, что проводилось вами в этот сложнейший период. Александр Григорьевич, от нас всех.

И все же визит Президента состоялся в канун профессионального праздника медицинских работников. Потому, конечно, главные подарки адресованы именно им.

Александр Лукашенко сотрудникам 2-й детской больницы презентовал сертификат на приобретение аппарата УЗИ. И, пользуясь случаем, поздравил всех людей в белых халатах. Александр Лукашенко – врачам: ни в коем случае не допускайте, чтобы белые халаты стали грязными На такой предпраздничной ноте глава государства попрощался с медиками, пообещав приезжать чаще.