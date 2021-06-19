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«Это мы с тобой по красным зонам ходили, да?» Александру Лукашенко подарили фотоальбом во 2-й больнице Минска

19 июня 2021 17:25
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Новости Беларуси. 19 июня Александр Лукашенко посетил 2-ю городскую детскую больницу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В конце посещения состоялся обмен подарками.

«Это мы с тобой по красным зонам ходили, да?» Александру Лукашенко подарили фотоальбом во 2-й больнице Минска-1

– Это вот как раз новейшая-новейшая история. Посещение красных зон.
– А, это мы с тобой по красным зонам ходили, да?
– Для кого-то красная зона – это хайп, для кого-то красная зона – это флажки. А вот здесь для анализа, принятия решения то, что проводилось вами в этот сложнейший период. Александр Григорьевич, от нас всех.

«Это мы с тобой по красным зонам ходили, да?» Александру Лукашенко подарили фотоальбом во 2-й больнице Минска-4

И все же визит Президента состоялся в канун профессионального праздника медицинских работников. Потому, конечно, главные подарки адресованы именно им.

«Это мы с тобой по красным зонам ходили, да?» Александру Лукашенко подарили фотоальбом во 2-й больнице Минска-7

Александр Лукашенко сотрудникам 2-й детской больницы презентовал сертификат на приобретение аппарата УЗИ. И, пользуясь случаем, поздравил всех людей в белых халатах.

Александр Лукашенко – врачам: ни в коем случае не допускайте, чтобы белые халаты стали грязными

На такой предпраздничной ноте глава государства попрощался с медиками, пообещав приезжать чаще.

«Это мы с тобой по красным зонам ходили, да?» Александру Лукашенко подарили фотоальбом во 2-й больнице Минска-10

Конечно, хотелось бы, чтобы эти визиты были наполнены новыми примерами спасения жизней, новыми вершинами в работе врачей. Как этого достичь обсудят в ближайшую неделю. После праздника Президент анонсировал большое совещание о здоровье белорусов.

# Подарки # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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