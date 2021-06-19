Пожертвовала свою почку. За что благодарна мама, у которой оба ребёнка родились с почечным заболеванием

Новости Беларуси. Систему здравоохранения в Минске необходимо привести в порядок. Об этом заявил 19 июня Александр Лукашенко во время посещения 2-й городской детской больницы. Сюда глава государства приехал накануне профессионального праздника – Дня медика, а также в день 70-летия самой клиники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровно 10 лет назад раздался телефонный звонок. Татьяне Николаевне сообщили: появился подходящий донорский орган, который может спасти жизнь ее дочери Вике, страдающей тяжелым почечным заболеванием. К тому моменту оно уже не один месяц отравляло организм 10-летней девочки.

Вместе с хорошей новостью пришла еще одна – аналогичную проблему со здоровьем обнаружили у сына. Сама медсестра гемодиализа, Татьяна прекрасно понимала положение дел. Из Полоцка она приехала сюда, во 2-ю минскую городскую детскую больницу.

Татьяна Козлова, мама пациентов:

Я оставила здесь детей, обоих, и уехала в Полоцк. Но я, конечно, каждый день звонила, мне все рассказывали, мне говорили что и как. Как-то вот так вот пережили, потом привыкли просто с этим жить уже. И вроде как было так всегда. Дети нормальные росли, учились, закончили школу. Ваня поступил в университет, Вика – в колледж. Огромная благодарность нашему государству, что можно, что у нас есть такая возможность, бесплатно все, я ценю это очень, правда. Кто сталкивается с такой проблемой, наверное, понимают, что это очень важно. Вот эта программа… Просто огромное спасибо всем, что есть такое.

Иван с новым органом живет уже восемь лет, а донорская почка в организме Вики проработала почти десять. Со временем она стала утрачивать функцию. Тогда мама девочки приняла решение отдать частицу себя. Три месяца назад сделали операции, а разве скажешь?