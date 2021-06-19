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«Мы изучим». Александр Лукашенко о предложении сделать оплачиваемый день диспансеризации

19 июня 2021 17:52
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Новости Беларуси. 19 июня Александр Лукашенко посетил 2-ю городскую детскую больницу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Какие-то вопросы по работе клиники Президенту задали по ходу визита, но глобальные оставили на потом.

«Мы изучим». Александр Лукашенко о предложении сделать оплачиваемый день диспансеризации-1

Например, диспансеризация – с одной стороны, основа раннего выявления заболеваний, с другой – работающему человеку не так-то просто отыскать время на прохождение обследования. Вроде бы это прежде всего в интересах самого человека, но кто хочет проводить свой выходной в медучреждении?

«Мы изучим». Александр Лукашенко о предложении сделать оплачиваемый день диспансеризации-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы изучим. Вот то, что надо обязать руководителей предприятий, учреждений, организаций заботиться о здоровье персонала своего – это точно. Будет это оплачиваемый или неоплачиваемый день, это мы решим. То, что он будет – это точно.

Скажу откровенно, предложения вносятся такие, чтобы по примеру России дать вот этот день оплачиваемый. Я не отвергаю, но мы подумаем, прежде чем внести на рассмотрение этот закон. Конечно, с вами посоветуемся.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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