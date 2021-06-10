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Прививаться от коронавируса или нет? Эксперт соотнесла риски от вакцины и болезни

10 июня 2021 15:11
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Тамара Амвросьева, заведующая лабораторией инфекций с природным резервуаром РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:
Перед тем, как принимать решение, прививаться или нет, человек должен понимать и соотнести риски. Риски заболеть тяжелой, абсолютно новой инфекцией, которая непредсказуема, не зависит от возраста, пола и так далее, имеет тяжелейшие последствия. Тем, кто принимает это решение, наверное, все-таки нужно показать отделение реанимации и тех пациентов, которые лежат, может быть, не под ИВЛ, но в специальной позе – как они страдают. И какие постковидные последствия могут быть. То есть соотнести этот риск и риск от прививки.

Прививаться от коронавируса или нет? Эксперт соотнесла риски от вакцины и болезни-1

Что касается побочных действий. Так сложилось, что на базе нашего центра – РНПЦ эпидемиологии и микробиологии – мы занялись изучением поствакцинального иммунитета. В настоящее время у нас есть уже опыт, где-то около 200 человек как после вакцинации «Спутник V», так и после вакцинации Vero Cell. Если судить о побочных действиях – да, они есть, они указаны в инструкции и не скрываются. Такие действия могут быть при иммунизации другими вакцинами.

Для кого вакцинация от коронавируса в Беларуси будет платной?

Что касается меня и подавляющего большинства близких и родных, которые это сделали, – у меня, например, вообще никаких побочных действий не было. У мужа тоже. Мы думали о том, так как мы были первыми, что вообще вкололи нам, и вообще, может быть это не прививка.

Прививаться от коронавируса или нет? Эксперт соотнесла риски от вакцины и болезни-4

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Кстати, некоторые же переболевают, не подозревая об этом.

Тамара Амвросьева:
Да, но на это есть статистические данные. Было сказано о том, что 10-20 %. Я могу поделиться результатами научных исследований, которые мы имеем. На сегодня по нашим данным это именно эти цифры. Причем мы пытались сравнивать возраст, пол, образ жизни, еще что-то – корреляции такой не было установлено.

Прививаться от коронавируса или нет? Эксперт соотнесла риски от вакцины и болезни-7

Создается такое впечатление, то есть прослеживается такая тенденция, что люди пожилого возраста переносят эти прививки легче. Хотя раньше думали о том, что наоборот это отягощающий фактор. Но здесь характер ответной реакции, то есть побочного действия вакцины, не связан с тем, что это возбудитель, а связан с индивидуальными особенностями организма: иммунореактивностью, защитными, врожденным иммунитетом. В этом смысле я согласна с тем, что правильное питание очень важно, важно об этом думать.

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# Вакцинация # общество # Тамара Амвросьева # Елена Кругликова # Фотофакт

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