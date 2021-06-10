Прививаться от коронавируса или нет? Эксперт соотнесла риски от вакцины и болезни

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Проект затронет самые важные вопросы жизни страны. Тамара Амвросьева, заведующая лабораторией инфекций с природным резервуаром РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

Перед тем, как принимать решение, прививаться или нет, человек должен понимать и соотнести риски. Риски заболеть тяжелой, абсолютно новой инфекцией, которая непредсказуема, не зависит от возраста, пола и так далее, имеет тяжелейшие последствия. Тем, кто принимает это решение, наверное, все-таки нужно показать отделение реанимации и тех пациентов, которые лежат, может быть, не под ИВЛ, но в специальной позе – как они страдают. И какие постковидные последствия могут быть. То есть соотнести этот риск и риск от прививки.

Что касается побочных действий. Так сложилось, что на базе нашего центра – РНПЦ эпидемиологии и микробиологии – мы занялись изучением поствакцинального иммунитета. В настоящее время у нас есть уже опыт, где-то около 200 человек как после вакцинации «Спутник V», так и после вакцинации Vero Cell. Если судить о побочных действиях – да, они есть, они указаны в инструкции и не скрываются. Такие действия могут быть при иммунизации другими вакцинами. Для кого вакцинация от коронавируса в Беларуси будет платной? Что касается меня и подавляющего большинства близких и родных, которые это сделали, – у меня, например, вообще никаких побочных действий не было. У мужа тоже. Мы думали о том, так как мы были первыми, что вообще вкололи нам, и вообще, может быть это не прививка.