Что делать, если не хватает баллов для поступления? Ответил Сергей Касперович

Градус вступительной кампании на пределе. 18 июля стартовал прием документов в вузы. Куда податься? Что делать, если что-то пошло не так? Обратная сторона золотой медали и все подводные камни вступительной кампании-2022. Об этом рассказали в программе «Большой город».

Кристина Сущеня, СТВ:

С 18 июля начинается долгожданный прием документов. Если для тех, кто собирается учиться на платной основе, волнение не столь присуще, как для тех, кто все-таки претендует на бюджетные места. Как быть, если абитуриент понимает, что сюда он не проходит, не хватает одного балла?

Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

Давайте начнем с того, что в первый день подачи документов таких выводов сделать невозможно, как и во второй, и в третий дни. Напомню, у нас сроки приема на бюджетную форму на уровень высшего образования: с 18 по 24 июля. В эти сроки надо подать документы и тем абитуриентам, которые планируют поступать на специальности либо на форму получения образования, где предусмотрены внутренние вступительные экзамены. Что делать с баллами? С моей точки зрения, нужно подавать на ту специальность, в тот ВУЗ, куда есть зов сердца. Выбрав специальность, подав документы, нужно мониторить ситуацию, отслеживать информацию о баллах, которая у нас традиционно обновляется каждые три часа, в последний день обновления будут до пяти часов вечера. Если очевидно, что баллов не хватает, неправильно, наверное, оставаться статистом. Нужно осмыслить: либо остаться на этой специальности, чтобы поступить на платную форму, тогда можно документы не переподавать, либо подавать документы на другую специальность, где баллы ниже, где есть реальный шанс поступить. Я бы советовал не бросаться в крайности. Если на определенную специальность баллов не хватает, нужно смотреть на родственную. Многие вузы проводят конкурсы на группы специальностей. Это означает, что можно сразу подать документы на группу специальностей, расставив приоритеты.

Илона Волынец, СТВ:

У нас из года в год на определенные специальности традиционно высокий конкурс. Но всегда ли он оправдан? Сергей Касперович:

Высокий конкурс на отдельные специальности не выливается затем в высокий конкурс на специалистов со стороны работодателей. Почему? Потому что есть определенное восприятие престижности той или иной специальности или сферы деятельности. В отельных случаях за этой престижностью действительно стоит обоснованная востребованность и работодателя. Например, медицинские специальности: высокий конкурс, высокие проходные баллы и, конечно, высокая востребованность врачей, высокая возможность для профессионального развития, роста. Но есть иногда высокие конкурсы на отдельные специальности в области международной деятельности. Потом мы не видим таких очередей за выпускниками.